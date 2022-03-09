تفاصيل الاستعلام عن أوامر الصرف وزارة الصحة 1443 حيث توفر وزارة الصحة السعودية الكثير من الخدمات أمام المواطنين، ومن أهمها خدمة الاستعلام عن أوامر الصرف، وهي الخدمة التي يستفيد منها الشركات المتعاقدة مع وزارة الصحة، وهي خدمة إلكترونية مجانية توفرها الوزارة، وتهدف الوزارة هي والحكومة السعودية بشكل عام إلى الاتجاه الرقمي في كل الخدمات التي يتم توفيرها للمواطنين، وهو ما يوفر لهم الوقت والجهد.

الاستعلام عن أوامر الصرف وزارة الصحة 1443

توفر وزارة الصحة إمكانية الاستعلام عن أوامر الصرف من خلال موقعها الرسمي، وهو ما يتم عبر هذه الخطوات:

قم بالدخول إلى رابط الاستعلام عن أوامر الصرف لدى زارة الصحة.

قم بتحديد بدء أوامر الصرف.

حدد موعد نهاية أوامر الصرف.

اكتب رقم السجل التجاري.

اضغط على كلمة بحث.

قم بالاطلاع على أوامر الصرف الخاصة بالوزارة.

سير عمل أوامر الصرف من خلال وزارة الصحة

يتم سير العمل لأوامر الصرف من خلال موظف ينشأ إشعار استلام، ثم الموافقة على العقد، وإنشاء أمر الصرف، وهو ما يتم من خلال الخطوات التالية:

يتم إنشاء إشعار استلام مع الفاتورة، ثم يتم ربطها مع نظام سهل.

اكتب رقم العقد، وأرفق مبلغ المذكرة.

يتم إنشاء الأمر الخاص بالصرف، ويتم كتابة بيانات التبادل الرئيسي.

قم بكتابة رقم أمر الصرف.

اطبع أمر الصرف، وقم بإرفاقه مع المعاملة.

اضغط على بدء الموافقة على أمر الصرف.

قم بتسجيل المطالبة المالية عبر منصة اعتماد، وارفق شهادة الإنجاز.

يتم تدقيق المطالبات المالية من خلال المدقق.

كما يتم تأكيد هذه المطالبة المالية من خلال الموظف المصرح له بالموافقة عليها.

يتم تسجيل أمر صرف جديد لدى السلطة، حتى يتم إنشاء أمر تبادل.

ثم يتم اعتماد أمر الصرف عبر مدير الدائرة المالية.

يتم اعتماد أمر الصرف من خلال الموظف الصرح له بالموافقة النهائية، ويتم اعتماده من المراقب المالي.

التواصل مع خدمات المعلومات

يمكنك التواصل مع الوزارة للاستفسار عن أي شيء عبر الطرق التالية: