كم باقي على حساب المواطن 1443

يبحث الآلاف من المواطنين السعوديين عن إجابة سؤال كم باقي على حساب المواطن في المملكة العربية السعودية على محرك البحث “جوجل”، وتُعد المساعدات المالية لبرنامج حساب المواطن أحد أبرز المساعدات التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية لأبناء الطبقة محدودة الدخل داخل المملكة، ومن الجدير بالذكر أنه مع بداية كل شهر ميلادي تزداد وتكثر الأسئلة المتعلقة بموعد صرف المساعدات المالية لحساب المواطن من مستفيدي الدعم على مواقع التواصل الإجتماعي خاصة موقع “تويتر”، وتحرص الحكومة السعودية متمثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية على مد يد العون إلى الأسر السعودية متوسطة الدخل عن طريق مساعدات مالية لتلبية الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة من مأكل ومشرب وملبس ومسكن وعلاج، وفي إطار حرصنا على موافاتكم بكل ما يتعلق ببرنامج حساب المواطن نكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كم متبقى من الأيام لموعد صرف حساب المواطن كما وضحنا لكم في مقال سابق كم باقي على الضمان الإجتماعي، فإلى نص المقال.

كم باقي على حساب المواطن

يُعد برنامج حساب المواطن أحد أبرز برامج الدعم التي قدمتها الحكومة السعودية في السنوات القليلة الماضية للأسر السعودية الأكثر احتياجاً، ويستفيد المواطنون من مساعدات مالية تُصرف لهم بشكل شهري في اليوم 10 من كل شهر ميلادي، ومن الممكن أن يختلف يوم نزول الدعم إذا صادف عطلة رسمية فتحدد الوزارة يوم قبله أو بعده لنزول المساعدات المالية للمستفديين في حساباتهم البنكية، ونوضح لكم الآن كم يوم باقي على حساب المواطن عبر الجدول التالي:

شروط حساب المواطن

يجب أن تتوفر عدة شروط في كل مواطن يريد التقدم لبرنامج حساب المواطن والإستفادة من الدعم المقدم، ونوضح لكم الشروط كالتالي:

أولاً لا بد أن يتمتع المتقدم بالجنسية السعودية وأن يكون مقيم دائم بالمملكة.

ثانياً أن يتجاوز عمر المتقدم 18 عام.

ثالثاً أن يتمتع بحسن السير والسلوك أولا يكون قد حُكم عليه في قضية مخلة بالشرف.

رابعاً أن يكون محدود الدخل.

وفي حالة توفر هذه الشروط يتمكن المواطن من التقديم على حساب المواطن إلكترونياً للإستفادة من الدعم المقدم