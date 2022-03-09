أستلم تمويلك بدون كفيل وأجل السداد في بداية الأقساط بشروط سهلة وميسرة

أستلم تمويلك بدون كفيل وأجل السداد في بداية الأقساط التمويلية المستحقة ، تمويل شخصي يوفر للعملاء السيولة النقدية التي يحتاجون إليها ، وذلك من خلال شروط ميسرة وسهلة ، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للعميل لتأجيل السداد في بداية الأقساط التمويلية المستحقة وذلك من أجل تسهيل السداد علي العميل بما يتناسب مع الدخل الشهري للعميل وبما يتلاءم مع جميع إلتزاماته المالية الأخرى.

أستلم تمويلك بدون كفيل وأجل السداد في بداية الأقساط التمويلية المستحقة

أسرع تمويل بدون كفيل ولا ضامن وبسيولة نقدية سريعة وفورية ، أحد الحلول التمويلية التي يوفرها بنك البلاد لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، حيث يقدم بنك البلاد التمويل الشخصي بمبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي 2 مليون ريال سعودي ، وذلك من خلال شروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة لاستكمال الطلب ، كما يتيح بنك البلاد للمواطن السعودي والمواطن الوافد أيضاً بجنسيات مختلفة داخل أراضي المملكة إمكانية الاستفادة من التمويل الشخصي المتاح لدي البنك بأقل راتب شهري ، بالإضافة إلى العديد من المزايا التي يوفرها البنك من خلال هذا المنتج لجميع العملاء بالمملكة.

مزايا التمويل الشخصي من بنك البلاد

قام بنك البلاد بتصميم التمويل الشخصي بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة.

يعمل البنك علي سرعة إتمام جميع الإجراءات الخاصة بطلب التمويل الشخصي.

التمويل الشخصي من بنك البلاد متاح بمبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي 2 مليون ريال.

تمويل بنك البلاد لقطاع الأفراد بالمملكة لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن.

مدة سداد مبلغ التمويل الشخصي من يمكن أن تصل حتي 60 شهر ، وذلك من خلال دفعات شهرية ميسرة ومجدولة تناسب جميع العملاء.

العميل السعودي والعميل الوافد أيضاً يمكنه الاستفادة من تمويل بنك البلاد بدون كفيل ولا ضامن.

يتيح بنك البلاد للعميل إمكانية الاستفادة من تأجيل السداد في بداية الأقساط التمويلية المستحقة.

يمكن للشخص المتقدم بالطلب الاستفادة من تأجيل قسط من كل عام.

موظفي قطاع البنوك يمكنهم الاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل من بنك البلاد ، بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري له.

المواطن المتقاعد أيضاً يمكنه الاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل من بنك البلاد لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية.

الشروط والأحكام الأساسية للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل من بنك البلاد

العميل السعودي والعميل الوافد يمكنهم الاستفادة من تمويل بنك البلاد بدون كفيل.

يشترط ألا يقل عمر الشخص المتقدم بالطلب عن 18 سنة ، وذلك عند التقدم بطلب التمويل الشخصي بدون كفيل.

يجب أن يكون الشخص المتقدم بالطلب علي رأس العمل في أحدى الجهات المعتمدة لدى بنك البلاد سواء كان في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية.

إذا كان الشخص المتقدم بالطلب من المواطنين السعوديين ، يشترط ألا يقل الراتب الشهري له عن 3000 ريال سعودي.

أما إذا كان الشخص المتقدم بالطلب من المواطنين الوافدين ، يشترط ألا يقل الراتب الشهري له عن 3500 ريال سعودي عند التقدم بطلب تمويل بنك البلاد.

كيفية التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل من بنك البلاد

وفر بنك البلاد لجميع العملاء الراغبين في الاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل ، فرصة التقديم على الطلب من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك علي الإنترنت ، وذلك عن طريق تعبئة نموذج طلب تمويل بنك البلاد بكافة البيانات الشخصية المطلوبة ، وخلال 24 ساعة فقط يتم التواصل مع الشخص المتقدم بالطلب ، كما يمكن التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل والاستفادة من تأجيل السداد في بداية الأقساط التمويلية من خلال زيارة أقرب فرع من فروع بنك البلاد المتواجدة داخل المملكة العربية السعودية.