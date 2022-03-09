نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل اكتتاب الشركة السعودية لتمويل المساكن ضمن الاكتتاب الجديدة 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن الشركة السعودية الخاصة بتمويل المساكن تعرف باسم سهل تلك التي تعد وكالة تابعة للمملكة السعودية عاصمتها الرياض، ولقد قامت بالإعلان بشكل متأخر عن القيام بطرح أسهم خاصة بها للاكتتاب خلال هذا العام، ومن المفترض أن يصل هذا الطرح في البيع حتى 30% من الأسهم التابعة للشركة، ولذلك فإننا ومن خلال مقالنا هذا سنقدم لكم تفاصيل عن الشركة والاكتتابات الجديدة.

الشركة السعودية لتمويل المساكن

هي شركة تخصصت في التمويل العقاري بشكل يكون متوافق مع المبادئ الخاصة بالشريعة الإسلامية، تأسست هذه الشركة 2007، وهي تقدم تمويل للمساكن وحتى لقطع الأراضي والشقق، لفترات تصل حتى 30 عام فهي تقدم القيمة للتمويل حتى 4 ملايين ريال سعودي.

والشركة تتيح التمويل لمكان الإقامة الأساسي أو حتى للمكان الذي يخص الإقامة الثانية وكذلك العقار بهدف الاستثمار والتمويل، ويتضمن برنامج التكافل للتأمين على الحياة ومعه التأمين إن كان هناك حالة عجز، كما أنه قد تم الموافقة عليه من هيئة الرقابة الشرعية.

مميزات شركة المساكن السعودية

الشركة السعودية لها مميزات متعددة، يستطيع من يتعامل معها أن يحصل على تلك المميزات كاملة، وإليكم أهم المميزات وهي كالآتي:

التمويل للموظفين بغض النظر عن المكان أو حتى جهة العمل وليس شرطاً أن يتم تحويل الراتب.

التمويل للمواطنين في المملكة السعودية وكذلك الأشخاص المقيمين الأجانب ومعهم أصحاب المهن الحرة.

تتم الموافقة بالشكل النهائي على التمويل بفترة قدرها 48 ساعة.

تقديم التمويل للأراضي أو الفلل وكذلك الشقق. ويسمح أيضاً بتمويل أماكن الإقامة الأساسية والإقامة الثانية.

رقم شركة تمويل المساكن السعودية

بإمكانك أن تتواصل مع شركة تمويل المساكن بالمملكة السعودية سهل من خلال الاتصال على الرقم 8001221228 واشترك، تستمر في العمل الذي يبدأ 9 صباحاً إلى الخامسة عصراً طوال أيام الأسبوع ماعدا الجمعة والسبت.

شركة المساكن السعودية بتويتر

إن الشركة السعودية الخاصة بالتمويل لها حساباً رسمياً بموقع التواصل تويتر، يتم نشر أحدث الأخبار عليه، وكذلك العروض المتوفرة به، لما يقرب من 28 ألف شخص، وبإمكانك عبر هذا الحساب أيضاً أن تستفسر عن كافة المعلومات المتعلقة بالشركة والخدمات التي تعمل على تقديمها من خلال هذا الموقع.