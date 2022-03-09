نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر سهم صناعة الورق بالتداولات الأخيرة 2022 طرق التواصل مع الشركة السعودية للورق في المقال التالي
يريد دائماً المهتمين بالتداول أن يعرفوا التفاصيل والأسعار الخاصة ببيع سهم صناعة الورق، فالشركة السعودية الخاصة بصناعة الورق شركة رائدة في الصناعات الورقية بالبلاد، والكثير من المستفيدين يريدوا معرفة جميع المعلومات الاستثمارية عن هذه الشركة، ولذا فإننا وعبر هذا المقال سنشرح لكم التفاصيل الهامة التي تخص سعر سهم صناعة الورق وما يلزم حول ذلك.
سعر سهم صناعة الورق
لقد ارتفعت الأسهم الخاصة بشركة صناعة الورق بالتداولات الأخيرة، حيث أنها قد حقق مكاسب بتداولاته الأخيرة بنسبة حوالي 15 هللة، وذلك تزامناً مع السيطرة للاتجاه الهابط القصير واستمرار الضغط السلبي للتداولات، وإليكم تحليلات الأسهم التابعة لشركة الورق وهي كالآتي:
- السعر الأخير للسهم: 43.85 ريالاً سعودياً.
- سعر افتتاح السهم:44.50 ريالاً سعودياً
- الحد الأدنى الخاص بالسهم بفترة التداول: 43.60 ريالاً سعودياً.
- الحد الأعلى الذي يخص السهم بالتداول: 44.60 ريالاً سعودياً.
- سعر الإغلاق : 44.50 ريالاً سعودياً.
- التغير بثلاث شهور: 9.18 ٪
- التغير بستة أشهر: 30.36 ٪
- التغير على مدار 12 شهر: 23.67 ٪
- قياس التغير بداية العام: 2.20 ٪
- الصفقات عددها: 264 صفقة
- حجم التداول: 95.004
- القيمة التي تخص التداول: 4.186.136.00
شركة صناعة الورق السعودية
إنها إحدى الشركات المتميزة بصناعة الورق داخل المملكة السعودية، وهي لها صيت عالى، تقدم أفضل المنتجات للعملاء، وهذا ما جعلها تكتسب هذه الثقة بفضل هذه المنتجات العالية بالجودة التي تقوم بتقديمها، والشركة لها خبرة واسعة بمجال صناعة الورق وتعد الأكبر بالتصنيع للمناديل الورقية داخل المملكة السعودية، وتعمل على إعادة التدوير لأوراق النفايات وتوفر منتجات ورقية كثيرة محولة، تلك التي تكون تحت مسميات تجارية معروفة بالمملكة، ومنها سيتي ومشوار، كما أن لها فروع متعددة خارج المملكة في الجزائر المغرب وتركيا.
التواصل مع شركة صناعة الورق السعودية
بإمكانك أن تتواصل مع شركة صناعة الورق السعودية من خلال اتباع بعض الطرق وهي كالآتي:
- أولاً تذهب للشركة عن طريق عنوانها.
- تستخدم رقم الهاتف في التواصل معهم
- استخدام البريد الإلكتروني للشركة
- وأيضاً تستطيع استخدام رقم الواتساب 966 561734135.
- وبإمكانك أن تسجل الدخول من خلال موقعنا الإلكتروني وتكتب الاسم، البريد الإلكتروني الخاص بك، العنوان، رقم الهاتف، ورسالة تحتوي على ما تريده أي الشيء الذي تقوم من أجله بالتواصل مع الشركة، وبعد أن تنتهي من كتابة كافة البيانات تضغط فوق كلمة إرسال.