سعر سهم صناعة الورق بالتداولات الأخيرة 2022 طرق التواصل مع الشركة السعودية للورق

يريد دائماً المهتمين بالتداول أن يعرفوا التفاصيل والأسعار الخاصة ببيع سهم صناعة الورق، فالشركة السعودية الخاصة بصناعة الورق شركة رائدة في الصناعات الورقية بالبلاد، والكثير من المستفيدين يريدوا معرفة جميع المعلومات الاستثمارية عن هذه الشركة، ولذا فإننا وعبر هذا المقال سنشرح لكم التفاصيل الهامة التي تخص سعر سهم صناعة الورق وما يلزم حول ذلك.

سعر سهم صناعة الورق

لقد ارتفعت الأسهم الخاصة بشركة صناعة الورق بالتداولات الأخيرة، حيث أنها قد حقق مكاسب بتداولاته الأخيرة بنسبة حوالي 15 هللة، وذلك تزامناً مع السيطرة للاتجاه الهابط القصير واستمرار الضغط السلبي للتداولات، وإليكم تحليلات الأسهم التابعة لشركة الورق وهي كالآتي:

السعر الأخير للسهم: 43.85 ريالاً سعودياً.

سعر افتتاح السهم:44.50 ريالاً سعودياً

الحد الأدنى الخاص بالسهم بفترة التداول: 43.60 ريالاً سعودياً.

الحد الأعلى الذي يخص السهم بالتداول: 44.60 ريالاً سعودياً.

سعر الإغلاق : 44.50 ريالاً سعودياً.

التغير بثلاث شهور: 9.18 ٪

التغير بستة أشهر: 30.36 ٪

التغير على مدار 12 شهر: 23.67 ٪

قياس التغير بداية العام: 2.20 ٪

الصفقات عددها: 264 صفقة

حجم التداول: 95.004

القيمة التي تخص التداول: 4.186.136.00

شركة صناعة الورق السعودية

إنها إحدى الشركات المتميزة بصناعة الورق داخل المملكة السعودية، وهي لها صيت عالى، تقدم أفضل المنتجات للعملاء، وهذا ما جعلها تكتسب هذه الثقة بفضل هذه المنتجات العالية بالجودة التي تقوم بتقديمها، والشركة لها خبرة واسعة بمجال صناعة الورق وتعد الأكبر بالتصنيع للمناديل الورقية داخل المملكة السعودية، وتعمل على إعادة التدوير لأوراق النفايات وتوفر منتجات ورقية كثيرة محولة، تلك التي تكون تحت مسميات تجارية معروفة بالمملكة، ومنها سيتي ومشوار، كما أن لها فروع متعددة خارج المملكة في الجزائر المغرب وتركيا.

التواصل مع شركة صناعة الورق السعودية

بإمكانك أن تتواصل مع شركة صناعة الورق السعودية من خلال اتباع بعض الطرق وهي كالآتي: