نظام الاحوال الشخصية الجديد السعودي 2022 | | تفاصيل النظام الجديد للأحوال الشخصية وشروط توثيق عقد الزواج

نظام الاحوال الشخصية الجديد السعودي 2022، الملايين من الأشخاص في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية يتساءلون بشكل كبير جدًا عبر مختلف محركات البحث عن نظام الاحوال الشخصية الجديد السعودي 2022، وذلك حيث قامت الحكومة السعودية يوم الثلاثاء الموافق الثامن من شهر مارس 2022 والموافق اليوم الخامس 5 من شهر شعبان 1443 بالإعلان عن القانون الجديد الخاص بالأحوال الشخصية الجديد في المملكة العربية السعودية وذلك في خلال الاجتماع الذي تم عقده اليوم والذي يُعقد بشكل دوري برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، ونقدم لكم الآن متابعينا الكرام في السطور القادمة من هذا المقال عبر موقع ثقفني الإخباري كل التفاصيل الخاصة بالنظام الجديد الذي سيتم تطبيقه في المملكة.

نظام الاحوال الشخصية الجديد السعودي 2022

وقامت العديد من الصحف السعودية بالتأكيد على أن نظام الاحوال الشخصية الجديد السعودي 2022 سيعمل بشكل كبير على تنظيم العديد من القضايا التي يواجهها العديد من الأشخاص في المملكة وذلك بهدف مكافحة الفساد في المملكة والحرص على حماية الحقوق والحرص أيضًا على مبادئ العدالة الناجزة، ويعمل هذا القانون على تنظيم عدد من القضايا ومن بينها:-

ألا يحق التدخل في راتب الزوجة، كما ينص على أن يكون هذا الراتب لا يتم المساومة فيه وتستمر نفقة الزوجة والأولاد على الوالدين. في حال الطلاق يجب أن يتم توثيق الطلاق من جانب الزوج في موعد أقصاه 15 يوم من تاريخ الطلاق. كما أنه لا يتم المساومة على حضانة الأطفال وتم التأكيد على أنه لا يمكن قبول الدعوى الخاصة بإنكار النسب بعد الإثبات. يحق للمرأة أن تقوم بإلغاء عقد الزواج بإرادتها في عدد 10 قضايا تم تحديدها.

شروط توثيق عقود الزواج في نظام الاحوال الشخصية الجديد

ونتعرف الآن سويًا على الشروط اللازمة من أجل توثيق العقود الخاصة بالزواج في نظام الاحوال الشخصية الجديد السعودي 2022 وهي تنص على أن يكون الشخص المتقدم لتوثيق العقد لا يقل عن 18 عام (إلا في حالة سماح المحكمة بالزواج للأشخاص من هم أقل من 18 عام للذكر أو الأنثى)، كما أكد القانون الجديد على أن جميع الأشياء التي يقدمها الخاطب إلى خطيبته يكون عبارة عن هدية لا يجب ردها إلا في حال اعتبارها مهر.