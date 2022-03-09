مصرف الراجحي يمنح تمويل شخصي جديد تعرف على أهم خطوات الحصول عليه وكذلك الشروط والمميزات للتمويل

نعلم جميعا مدى أهمية مصرف الراجحي داخل الشرق الاوسط . وكذلك اهمية مصرف الراجحي وسط المصارف حول العالم . ولكن الأهم هو أن نعلم جميعا مدى أهمية مصرف الراجحي داخل المملكة العربية السعودية . وكذلك أيضا أهمية ما يقدمه لأبناء الوطن السعودي عن غيره من المصارف والبنوك داخل المملكة وعن احدي التمويلات التي يقدمها مصرف الراجحي فقد أعلن عن تمويل شخصي يقوم من خلاله بتقديم مساعدات مالية إلى جموع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية وقد جاء هذا التمويل للتغلب على صعوبات الحياة اليومية التي تواجه الجميع ، وقد قرر من جانبه أيضا أن هذا التمويل لا يحتاج المتقدم اليه إلى وجود ضامن أو كذلك أيضا كفيل ، وأنه سوف يتم سداد هذا التمويل على مدة لا تقل ثلاث سنوات حفظا أيضا على الصعوبات الأخرى التي تواجه المواطنين السعوديين ، وأنه وعن شروط الحصول على هذا التمويل فهناك بعض الشروط التي وضعها بنك الراجحي سوف نعرضها معا لكي نتعرف عليها وكذلك المميزات التي أتيحت في التمويل الشخصي المقدم من مصرف الراجحي والأهم أيضا خطوات الحصول على عملية التمويل .

الشروط التي وضعها مصرف الراجحي للحصول على التمويل الشخصي .

اولا / ومن حيث الفئة العمرية يجب أن لا يزيد عمر المتقدم على هذا التمويل عن عمر 60 عاما .

ثانيا / كما أنه يجب أن يكون شاغرا وظيفة ويكون راتبه لا يقل عن مبلغ 2000 ريال سعودي .

ثالثا / ومن ثم يجب أيضا أن من العاملين داخل المملكة العربية السعودية .

نتعرف سويا عن المميزات المقدمة من مصرف الراجحي للتمويل الشخصي

للتمويل الشخصي الوطني المقدم من مصرف الراجحي ميزات عدة يتسم بها ومن خلال موقعنا موقع ثقفني سوف نعرض علي حضراتكم اهم تلك المزايا . وهي كلًا من التالي:

أولا / أنه يتوافق تماما مع أحكام الشريعة الإسلامية تمام التوافق وذلك وفقا لمبادئ الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي.

ثانيا / التمويل الشخصي المقدم من مصرف الراجحي متاح لكافة المواطنين السعوديين وكذلك المقيمين على أراضي المملكة العربية السعودية .

ثالثا / ومن أهم مميزات هذا التمويل أنه متاح لكافة الاحتياجات طويلة وقصيرة المدى.

رابعا / تصل مدة السداد إلى ثلاث سنوات .

خامسا / اسرع عملية تمويل تجدها في مصرف الراجحي بحيث لا تتخطى عملية إتمام إجراءات الحصول على هذا التمويل عشرين دقيقة.

سادسا / كما أنه التمويل الوطني للراجحي يوفر الحماية من تقلب وغدر سعر المفاجئ للسلع في التجارة .

أهم الخطوات التي يجب اتباعها للحصول على التمويل الشخصي من مصرف الراجحي