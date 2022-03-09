منصة سلفة للتمويل الشخصي في 15 دقيقة تمنح مبلغ 5000 ريال سعودي بدون تحويل راتب

اذا اردت أن تحصل على سلفة سريعة وبدون عناء أو جهد . يجب عليك الدخول والتسجيل على منصة سلفة الالكترونية . فهي منصة ذات طابع خاص تمكنك من أن تحصل على سلفتك في غضون 15 دقيقة فقط . نعم خمسة عشرة دقيقة فقط يمكنك من خلالها الحصول على سلفتك . مستغرب ليه هنالك أيضا إمكانية تحديد المدة التي ترتاح لها في سداد تلك الأقساط . ويصل مبلغ منصة سلفة الى 5000 ريال سعودي . ودون التطرق إلى الذهاب إلى البنوك وتحديد مواعيد وكذلك التعقيدات . والتي يمكن أن تقابلك في الحصول على أي سلفة اعتيادية . الأمر هنا مختلف من منصة سلفة الالكترونية فكما ذكرنا كل ماعليك فعله هو التسجيل على منصة سلفة . وكذلك اتباع الخطوات التي سوف نشرحها تفصيليا وكذلك توافر الشروط التي قامت بوضعها منصة سلفة . ولكي تتعرف علي منصة سلفة أكثر فهي شركة تقنية مالية مرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي . وقد تم إطلاقها من قبل المملكة العربية السعودية . وجاءت فكرة إطلاقها منذ ظهور شبح فيروس كورونا الذي ضرب العالم اجمع . وكذلك ايضا ضرب بدوره اقتصاد المملكة العربية السعودية هي الأخرى . مما أدى بالضرر تباعيا إلى أبناء المملكة من المواطنين . والذي قد اغلقوا جميع اعمالهم الشخصية والتزامهم بالاجراءات الاحترازية التي قد شددت عليها الحكومة السعودية . والتي جاءت حفاظا على ابنائها من المواطنين . ومن هنا قامت المملكة العربية السعودية حكومة بإطلاق فكرة منصة سلفة . وذلك لكي تكون إلى جوار أبنائها . وطرق السداد السهل البسيط لكي توفر حياة هنية تعود عليها المواطنين السعوديين . وسهلت الحصول على مبلغ 5000 ريال سعودي لسد كافة الاحتياجات الشخصية لكافة المواطنين . وكذلك سداد ما يمكن سداده من تراكمات قديمة من تفشي الوباء المتغطرس وباء كورونا . ومن خلال موقعنا موقع ثقفني سوف نعرض على حضراتكم أهم الخطوات والشروط التي يجب أن تعرف مداها كي تقوم بعملية التسجيل والحصول على مبلغ 5000 ريال سعودي باسرع طريقة .

طرق التسجيل علي منصة سلفة الالكترونية

لكي تتمكن من الحصول على سلفتك يجب أن تتعرف اولا علي طرق التسجيل الصحيحة . والتي قد وضعتها منصة سلفة والتي من خلالها يمكنك التسجيل بصورة بسيطة ومن غير أي تعقيدات . و في أي وقت ومكان داخل المملكة العربية السعودية .

اولا / واذا ارادت التسجيل قم بالدخول مباشرة وبدون تردد على الموقع الرسمي لمنصة سلفة الالكتروني والتي خصصته المنصة ليكون بواب لها . ثانيا / وبعد التأكد من الدخول على المنصة ابدأ بأول خطوة وهي القيام بالضغط على عبارة تسجيل دخول . ثالثا / ومن ثم قم بعد ذلك النقر مباشرة على عبارة طلب التمويل . رابعا / وسوف ينبثق لك ظهر صفحة جديدة بها كلمة تمويل شخصي قم النقر عليها والدخول . وهذه هي أهم الخطوات التي يمكنك من خلالها طلب مبلغ السلفة التي تريده والتي يصل الي 5000 ريال سعودي . وكذلك أيضا اختيار طريقة سداد طلب السلفة وايضا تحديد المواعيد الخاصة بسدادها والتي تناسبك . خامسا / أما عن ظهور أي مشاكل قد طرأت عليك قم وبدون تردد بالدخول الي لينك تواصل مع خدمة العملاء وهو سوف يبدأون معك من الاول خطوة بخطوة لكي تتمكن من الحصول على سلفتك ولن يتخلوا عنك حتى تستلم المبلغ المالي الذي تريده . سادسا / منصة سلفة تتبع احكام الشريعة الاسلامية وتتوافق معها لذا لا تقلق من شريعة سلفتك من منصة سلفة . سابعا / ومن اهم الشروط يجب ان تكون سعودي الجنسية فلا يمكن لغير المواطن السعودي الحصول علي تلك السلفة . ثامنا / ان يكون عمر المتقدم علي تلك السلفة من منصة سلفة مابين 16 عاما وحتي 60 عاما . تاسعا / ان يكون من العاملين بالقطاعات داخل المملكة العربية السعودية العامة والخاصة .

نتمني من الله ان نكون وفقنا في عرض طرق التسجيل والشروط لمنصة سلفة السعودية بطريقة بسيطة وسلسة علي ابناء المواطنين السعوديين عبر موقعنا موقع ثقفني لكم منا دوام التوفيق والنجاح .