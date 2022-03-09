نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Aramco جدول أسعار البنزين الجديد في السعودية الخاص بشهر مارس 2022 “الأسعار الجديدة” في المقال التالي

عمر شويل - جدة جدول اسعار البنزين الجديد في السعودية، ساعات قليلة تفصلنا عن اطلاق جدول اسعار البنزين الجديد في السعودية المعمول به في شهر مارس 2022، وذلك كالمعتاد أنه تعمل شركة أرامكو السعودية على تحديث التسعيرة الخاصة بالنفط ومشتقاته بشكل شهري، وكان ذلك بعدانتشار فيروس كورونا المستجد وتغيير نظام المراجعة الدورية الذي كان يتم بشكل ربع سنوي، واليوم يبحث الألاف من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية عن التسعيرات الجديدة لشهر مارس، خاصة بعد ارتفاع اسعار المحروقات حاليا بسببالظروف العالمية الموجودة جراء الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك على الرغم من ثبات تسعيرة البترول لمدة طويلة في المملكة ألا إنه هناك توقعات بتغيير قوي لشهر مارس، وإليكم المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.

جدول اسعار البنزين الجديد في السعودية

من المقرر أن يتم الاعلان بشكل رسمي عن جدول اسعار البنزين الجديد في السعودية، في كافة محطات الوقود الموجودة بالمملكة العربية السعودية بداية من 10 مارس2022، وهو الموعد المتعارف عليه الذي تعتمد فيه شركة أرامكو عملاق النفط في المملكة العربية الاسعار الجديدة، على أن يتم العمل بها في اليوم الحادي عشر من شهر مارس.

تعرف على جدول اسعار البنزين الجديد في السعودية

باعتبار بنزين 91 و95 ضمن أهم الأنواع الاكثر استهلاكا في المملكة ويتصدران جدول اسعار البنزين الجديد في السعودية، فسوف نتابع معكم لنرصد لكمأي متغيرات في الأسعار، إذ انه لم تتغير تسعيرة البنزين في المملكة السعودية حتى الآن، ويتم العمل بالأسعار القديمة الخاصة بشهر فبراير، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر بنزين 91 : 1.81 ريال سعودي لكل لتر

سعر بنزين 95 : 1.94 ريال سعودي .

سعر لتر الديزل : 0.52 ريال سعودي .

لتر الغاز الطبيعي: 0.75 ريال سعودي.

وتجدر الاشارة إلى أن الأسعار السابقة يتم العمل بها منذ يوم 11 من شهر فبراير المنصرف ومن المقرر تحديثها في يوم 10 مارس 2022، كما ذكرنا، ومن الجدير بالذكر أيضا أنه تُعتبر شركة أرامكو أحد أهم وأكبر الشركات السعودية الرائدة والفريدة في مجال إنتاج الطاقة، و الأمر الذي يجعلها تُساهم بشكل كبير وفعال في دعم التجارة العالمية.

اقترب موعد اعلان الاسعار الجديدة للبنزين من قِبل شركة ارامكو في المملكة العربية السعودية، حيث لم يتبقى سوى القليل من الساعات ليحين الموعد المحدد لطرح القائمة والجدول الجديد الخاص بهذة الاسعار الخاصة بشهر مارس الجاري 2022، ونتابع معكم عبر موقعنا ثقفني الاخبار التفاصيل والمستجدات الخاصة بالاسعار فتابعونا لتتعرفو على القائمة الجديدة.