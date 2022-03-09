كيف ابيع اسهم الاكتتاب الراجحي 2022 عبر الهاتف؟ تطبيق Alrajhibank يوضح

إن من الأسئلة الواردة بكثرة هذه الأيام هو طريقة بيع أسهم الاكتتاب التابعة لبنك الرياض، تلك التي قد تم القيام بالاكتتاب عليها عند طرح جميع الأسهم بسوق التداول السعودي، وعبر القنوات المصرفية التي تم تخصيصها للاكتتاب بالسوق السعودي، ولذلك فإننا من خلال هذا المقال سنشرح لكم كيف ابيع اسهم الاكتتاب الراجحي وفقًا للخطوات التي أتاحها البنك.

كيف ابيع اسهم الاكتتاب الراجحي

أصبح متاح لعملاء بنك الراجحي أن يبيعوا اسهم الاكتتاب داخل بنك الراجحي، وهذا من خلال القيام ببعض الخطوات السهلة البسيطة لذلك وهي كالآتي:

بإمكانك أولاً أن تحمل تطبيق الراجحي للهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد.

القيام بتحميل تطبيق الراجحي للهواتف التي تعمل بنظام ios.

أن تسجل الدخول مباشرة لأفراد الراجحي وذلك عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة سر التطبيق.

العمل على إدخال رمز الوثيق المرسل لرقم الجوال الذي تم تسجيله بأبشر.

فتح التطبيق.

تضغط على كلمة استثمار.

تنقر بعدها على خدمات الاكتتاب.

تضغط فوق كلمة بيع أسهم الاكتتاب بحساب الراجحي أو داخل المحفظة الاستثمارية للراجحي.

ستظهر أسماء الشركات الخاصة بالاكتتاب بحساب الراجحي.

تضغط فوق كلمة الأسهم المراد بيعها.

العرض لتفاصيل الشركة.

تضغط فوق كلمة التالي.

سيظهر لك ملخص بيع الأسهم قبل أن تتم عملية التنفيذ.

المراجعة على نموذج بيع الأسهم والذي سيظهر داخله رقم المحفظة وكذلك عدد الأسهم.

تضغط على كلمة تنفيذ أمر البيع.

سيتم تحويل القيمة الخاصة بالأسهم عبر يومين التداول أو بمدة يكون أقصاها 48 ساعة من التاريخ الخاص بتنفيذ الأمر للبيع.

طريقة بيع اسهم الراجحي عبر الهاتف

إن مصرف الراجحي يقدم خدمات بيع الأسهم من خلال الهاتف المصرفي سواء كان هذا من داخل المملكة أو حتى خارجها، وذلك باتباع بعض الخطوات البسيطة لذلك وهي كالآتي: