نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متابعة اسعار البنزين لشهر مارس 2022 في السعودية وتحديث سعر البنزين من شركة أرامكو Aramco في المقال التالي

عمر شويل - جدة متابعة اسعار البنزين لشهر مارس 2022 في السعودية وتحديث سعر البنزين من شركة أرامكو متى هذا الشهر عبارات هامة يتم البحث بها، حيث يتساءل الكثير حول اسعار البنزين في السعودية الجديدة، حيث قامت شركة أرامكو بتحديث الأسعار في يوم 10 من الشهر الجاري، كما نعلم أنها المسؤولة عن تحديث الأسعار في المملكة. لذلك، على جميع مواطني المملكة الالتزام بتطبيق أسعار البنزين الجديدة، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 11 يناير 2022، في جميع الأسواق المحلية بالمملكة، وفي السطور القادمة نستعرض معًا أهم الأسعار الحديثة.

متابعة اسعار البنزين لشهر مارس 2022 في السعودية



إن اسعار البنزين الحالية حتى وقتنا هذا وهي الاسعار الخاصة بشهر فبراير هي:-

سعر بنزين 91 حوالي 2.18 ريال للتر.

بينما سعر بنزين 95 هو حوالي 2.33 ريال للتر.

وسعر الديزل 0.63 ريال.

سعر الغاز البترولي المسال 0.75 ريال سعودي.

بينما بلغ سعر الكاز 0.70 ريال سعودي.

والجدير بالذكر أن هذه الأسعار سارية اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 11 فبراير وستستمر حتى 10 مارس 2022، وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن مراجعة أسعار الوقود في المملكة العربية السعودية تتم بشكل دوري شهريًا، نظرًا لحساسية المستهلك لتقلبات أسعار الصادرات.

كما تقوم أرامكو أيضًا بتعديل أسعار البنزين والنفط ومنتجات الطاقة وفقًا لإجراءات الحكومة الخاصة بتعديل أسعار جميع منتجات الطاقة، وأكدت وزارة التجارة على ضرورة التزام جميع محطات الوقود بالأسعار الجديدة التي حددتها شركة أرامكو، مؤكدة أن هناك جهة رقابية على الأرض تراقب الأسعار في جميع مناطق المملكة.

أرامكو تعلن اسعار البنزين في السعودية شهر مارس

تنصح أرامكو المواطنين باستخدام الوقود المناسب لسياراتهم، وفي الغالب يكون 91 بنزينًا مناسبًا لمعظم السيارات الحديثة في المملكة،أما بنزين أوكتان 95 فهو أكثر ملاءمة للسيارات عالية الأداء، وأشارت أرامكو إلى أنه يمكن للمستخدمين الرجوع لوكلاء السيارات الخاصة بهم في أي وقت إذا كانوا غير متأكدين مما إذا كان الوقود مناسبًا للسيارة أم لا. كما تحذر شركة أرامكو للنفط من استخدام البنزين برقم أوكتان أقل من الموصى به من قبل وكلاء السيارات، حيث قد يترتب على ذلك مخاطر على السيارة فيما بعد.

لذلك، ليس من الآمن استخدام وقود منخفض رقم الأوكتان لمركبة عالية الأداء يلزم لها وقودًا عالي الأوكتان، بينما لا يحدث أي ضرر للمحرك عند استخدام وقود عالي الأوكتان، ويرجى ملاحظة أنه إذا كنت تستخدم وقودًا بدرجة أوكتان أعلى مما هو موصى به في دليل التوكيل، فلن تتأثر السيارة ولن تشعر بأي تغيير على الأرجح.

إن اسعار البنزين في المملكة العربية السعودية تتغير شهرياً بكامل مشتقاتها، حيث أنها تتغير كل يوم 10 من الشهر الميلادي كما أوضحنا، ومن الجدير بالذكر أننا من موقعنا ثقفني من خلال هذا المقال نتابع معكم تحديث تسعيرة البنزين من شركة أرامكوا، حيث تبقى يومين فقط على تحديث الأسعار، وبدء العمل بها.