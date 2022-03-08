اعلان سعر البنزين في السعودية لشهر مارس 2022 يوم الخميس 10/3/2022 بنزين 91 وبنزين 95 باخر تحديث من ارامكو

اعلان سعر البنزين في السعودية لشهر مارس 2022 ، قامت الشركة العالمية لتصدير النفط والغاز الطبيعي في الشرق الأوسط أرامكو السعودية بتحديث أسعار البنزين في المملكة العربية السعودية، ويزداد البحث من قبل المواطنين السعوديين عن أسعار البنزين الجديدة لشهر مارس، بعد أن أعلنت أرامكو تطبيق الأسعار الجديدة بداية من يوم 11 مارس 2022 فى جميع أنحاء المملكة، وسوف نستعرض لكم من خلال الفقرات التالية أسعار البنزين في السعودية لشهر مارس 2022، والتي سيتم تطبيقها بداية من يوم الحادي عشر من مارس 2022 بالمملكة.

اعلان سعر البنزين في السعودية لشهر مارس 2022

أعلنت أرامكو عن تغييرات كبيرة حدثت فى أسعار النفط عالمياً بداية من 11 مارس 2022، وذلك بسبب الحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا وزيادة الطلب على النفط الخام، وذلك أدي إلى زيادة فى أسعار البنزين في السعودية وهي كالتالي:

بنزين 91: شهد سعر اللتر منه فى المملكة العربية السعودية حوالي 2.18 ريال سعودي.

بنزين 95: سجل سعر اللتر فى محطات الوقود في السعودية نحو 2.33 ريال سعودي.

الديزل:وسجل سعر لتر الديزل في محطات الوقود فى المملكة حوالي 0.63 ريال سعودي.

الكيروسين: وجاء سعر اللتر فى السعودية نحو 0.70 ريال.

غاز البترول المسال: سجل سعر اللتر من غاز البترول المسال فى المملكة العربية السعودية 0.75 ريال سعودي.

سعر البنزين في السعودية مارس 2022

من المؤكد أن تقوم شركة أرامكو بالإعلان عن أسعارها البنزين الجديدة لشهر مارس 2022 يوم الخميس القادم الموافق العاشر من مارس، وسيتم تطبيق الأسعار الجديدة فى جميع محطات الوقود الموجودة فى كافة محافظات المملكة فى صباح اليوم التالي يوم الجمعة الموافق الحادي عشر من الشهر ذاته. ومن جانبه فإن أسعار البنزين مرتبطة بالأحوال الاقتصادية التي تشهدها البلاد، وسعر برميل النفط في الأسواق العالمية، والجدير بالذكر أن شركة أرامكو تعلن عن أسعار البنزين شهريًا فى العاشر من كل شهر ميلادي سواء بالارتفاع أو الانخفاض، وحتى الآن يتم العمل بأسعار شهر فبراير 2022 التي طرحتها أرامكو في الحادي عشر من فبراير الماضي، على ان نوافيكم بكافة المستجدات المطروحة حيال تلك الاسعار التي سيتم الكشف عنها من قبل المسؤول الرسمي فى ارامكو.

سعر البنزين

حتي الان تستمر تغطيتنا الخاصة حول تسعيرة بنزين 91 او بنزين 95 في جميع المدن السعودية، حيث نتابع ونستعرض من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز، حيث سنتابع على مدار الساعة اخر تحديثات اسعار وتعريفة البنزين بالمملكة الى ان يتم الاعلان عنها مساء يوم الخميس على ان تطبق اعتباراً من صباح يوم الجمعة