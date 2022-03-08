رابط التسجيل في الدعم السكني الجديد 1443-2022 وشروط الدعم السكني

رابط التسجيل في الدعم السكني الجديد والتي تديرها وزارة الإسكان بهدف مساعدة عدد كبير من ذوي الدخل المحدود والفقراء، في حالة الأرامل والمطلقات المستوفين لشروط الإقامة، تجدر الإشارة إلى أن وزارة الإسكان قررت توفير 55400 وحدة سكنية للأسر المؤهلة وقد دعا البرنامج العديد من العائلات التي تنطبق عليها معايير البرنامج للتقدم بطلب للحصول على مساعدة سكنية، وكماعملت وزارة الإسكان التي حددت ضوابط وآليات معينة لتلقي المساعدة السكنية مقدما، وأهمها أن تكون شروط الطالب متوافقة مع أوضاع الوزارة في الدول المرشحة حيث تقدم الوزارة مبادرات إسكان عديدة للمواطنين مثل المبادرة

شروط التسجيل في الدعم السكني 1443

أعلنت وزارة الإسكان عن توفر سكن للمستحقين وطلب تسجيل إلكتروني خاضع للشروط والأحكام المنصوص عليها منذ إطلاق المنصة لفئات معينة من أجل توفير السكن. يحول الدعم إلى المستحقين حتى الشهر الرابع والعشرين من كل شهر تقدير ثم يتوقف. الظروف الأكثر خطورة وحرجة، وقدمت وزارة الإسكان مساعدات كبيرة لأبناء الدولة لا سيما الكادر التعليمي بدليل تخفيض قيمة السلفة السكنية إلى 5٪ بدلاً من 10٪ واستلام نصف مليون ريال الربح المدعوم بالإضافة إلى دعم تجديد المنازل الرائعة حسب نوع الوحدة السكنية (شقة أو فيلا أو مبنى).

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم في المملكة لفترة طويلة.

إذا كانت مقدمة الطلب امرأة ، يجب ألا يقل عمرها عن 25 عامًا

.يجب أن يكون هناك مصدر دخل أو راتب شهري.

يجب تقديم جميع الأوراق التي تثبت أهليتك للحصول على المساعدة.

لن تطلب المساعدة من أي برنامج آخر.

يجب ألا يكون المستفيد قد امتلك أصلًا عقاريًا أو مسكنًا باسمه أو باسمها خلال السنوات الخمس الماضية.

للأرامل والمطلقات فترة لا تقل عن سنتين.

خطوات التسجيل في برنامج سكني

للحصول على مساعدة سكنية من خلال منصة جود يجب عليك أولاً إكمال خطوات التسجيل التالية: