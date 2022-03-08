عروض اكسترا علي أجهزة اللابتوب بمناسبه شهر رمضان ومعرفه اهم العروض والخصومات

عروض اكسترا علي أجهزة اللابتوب من احدث واهم العروض الجديدة التي تم إطلاقها في خلال هذه الأيام بمناسبه شهر رمضان المبارك لجميع المواطنين. بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن العروض عبر الصفحة الشخصية لشركه اكسترا علي موقع تويتر وجميع مواقع التواصل الاجتماعي الأخري بالمملكة العربية السعودية. كما تم الإعلان أيضا عن بعض العروض الجديدة أيضا في جميع أنحاء المملكة والتي تناسب وتلبي جميع احتياجات المواطنين اليومية. ومن اهم هذه العروض عروض كيا 2022 الجديدة في الشهر الحالي من شركه عبد اللطيف ومعرفه جميع سيارات العروض. كما تم الإعلان أيضا عن عروض الأهلي مع اتش ام وخصومات علي جميع الملابس ومعرفه شروط ومميزات العروض. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح وتوضيح العروض بالخصومات والأسعار من شركه اكسترا والهدايا الخاصة بكل عرض.

عروض اكسترا علي أجهزة اللابتوب

أعلنت شركه اكسترا عن عروضها الجديدة علي جميع الأجهزة والتي نوضحها لكم من خلال النقاط الأتية:

ايسر اسبير 3 أية أنتل كور أي 5 بسعة 256 جيجا بسعر 2049 ريال. بدلا من 2699 ريال و 3 هديه بقيمه 506 ريال.

ايسر اسبير 7 أنتل كور أي 5 بسعة 512 جيجا بسعر 2999 ريال. بدلا من 3899 ريال و 3 هديه بقيمه 506 ريال.

هواوي ميت بوك دي 15 كور أي 3 بسعة 256 جيجا بسعر 1999 ريال. بدلا من 2599 ريال و 2 هديه بقيمه 167 ريال.

اتش بي كور أي 5 بسعة 1 تيرا بسعر 3099 ريال بدلا من 3299 ريال و 2 هديه بقيمه 167 ريال.

ايسر اسبير 3 كور أي 3 بسعة 1 تيرا بسعر 1669 ريال بدلا من 2099 ريال و 3 هديه بقيمه 506 ريال.

ابل ماك بوك برو بسعة 256 جيجا بسعر 5499 ريال بدلا من 6299 ريال.

عروض رمضان علي أجهزة الكمبيوتر

بالاضافه إلي ذلك أيضا شملت عروض اكسترا علي أجهزة اللابتوب أيضا أجهزة الكمبيوتر والتي نوضحها لكم من خلال الأتي: