الموارد البشرية تقر مقابل مالي على العمالة المنزلية التي تزيد على 4 عاملين للفرد

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عمر شويل - جدة أقرت وزارة الموارد البشرية فرض مقابل مالي على العمالة المنزلية التي تزيد على 4 عاملين للفرد السعودي، وعلى 2 عاملين للفرد المقيم، مبينة أن ذلك يرجع تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء والذي أقر تطبيق فرض مالي على الحالات السابقة، كما اشتمل قرار مجلس الوزراء على الفئات المستثناة من تطبيق ذلك القرار، مشيرة إلى أن القرار سوف يتم تطبيقه على مرحلتين.

الموارد البشرية تعلن فرض مقابل مالي على العمالية المنزلية التي تزيد على 4 عاملين للفرد و 2 للفرد المقيم:-

وقد أشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بأن قرار مجلس الوزراء الخاص بفرض مقابل مالي على كل فرد من العمالة المنزلية التي تزيد عن 4 أفراد للفرد السعودي، قيمتها 9600 ريال لكل عامل يزيد عن 4 أفراد بحيث يتم دفع هذا المبلغ الاضافي بشكل سنوي.

كما يتم دفع ذات القيمة إذا ما زاد عدد الأفراد العاملين للفرد المقيم عن فردين، على أن يتم استثناء الفئات التالية:-

الحالات الإنسانية التي تتطلب أكثر من الحد المسموح وهو 4 أفراد عمالة للفرد السعودي و2 فرد عمالة للفرد المقيم، والحالات الإنسانية هي حالات الرعاية الطبية، حالات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، على أن يحصل على قرار بذلك من قبل اللجنة المختصة المشكلة لدراسة ذلك.

وتضمن قرار مجلس الوزراء بأن القرار الخاص بفرد مقابل مبلغ مالي على كل من لديه ما يزيد عن 4 أفراد للفرد السعودي وما يزيد عن فردين للفرد المقيم على مرحلتين وذلك كما يلي:-

المرحلة الأولي تبدأ اعتباراً من تاريخ 21/10/1443 هجرية بحيث يتم تطبيقها على العمالة المنزلية القادمة الجديدة فقط لمن يتجاوز عدد العمالة لديه عن 4 أفراد للفرد السعودي، وعن 2 فرد عمالة للفرد المقيم.

تبدأ المرحلة الثانية اعتباراً من تاريخ 21/10/1444 على العمالة المنزلية الجديدة والحالية.

وفي ذات السياق تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة والمعنية بتقديم كافة الخدمات الاجتماعية للأسر السعودية، على قدم وساق من أجل تغطية أكبر عدد ممكن من الأفراد المستحقين للحصول على الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الوزارة من معاش الضمان الاجتماعي المطور، وإعانة التأهيل الشامل وغيرها من الخدمات الأخرى التي تصب في النهاية لمصلحة الأسرة السعودية والمقيمة على حداً سواء.