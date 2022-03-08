خطوات التقديم في الدعم السكني للعسكريين في السعودية 2022 عبر رابط موقع صندوق التنمية العقارية والشروط المطلوبة

خطوات التقديم في الدعم السكني للعسكريين في السعودية 2022 قامت وزارة الإسكان السعودية بالكشف عن الطريقة الخاصة بالتقديم في الدعم السكني للعسكريين، وذلك في إطار تقديم العديد من التسهيلات والخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية للمواطنين من العسكريين في الدولة، حيث تأتي هذه المبادرة بهدف العمل على زيادة نسب الأسر التي تمتلك الوحدات السكنية وذلك بناء على تحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وقد أعلنت وزارة الإسكان عن مجموعة من الضوابط والشروط التي يجب توافرها بالنسبة للعسكريين الراغبين في التسجيل في الدعم السكني، وسوف نسلط الضوء من خلال هذه السطور على طرح رابط وخطوات التقديم في الدعم السكني للعسكريين في المملكة العربية السعودية والشروط والضوابط اللازمة.

خطوات التقديم في الدعم السكني للعسكريين في السعودية 2022

تعتبر مبادرة الدعم السكني للعسكريين والتي تم طرحها من جانب وزارة الإسكان السعودية واحدة من اهم المبادرات التي تقدم الدعم المناسب للأشخاص للحصول على وحدة سكنية مناسبة، والتي تتميز بتقديم تمويل عقاري يصل إلى مبلغ 500 ألف ريال سعودي بميزة التقسيط على 25 سنة، ويتم التسجيل إلكترونيا للتقديم في الدعم السكني للعسكريين من خلال اتباع ما يلي.

في البداية يتم الدخول الى رابط موقع صندوق التنمية العقارية

يتم اختيار مبادرة القروض السكنية الخاصة بالعسكريين في المملكة العربية السعودية.

يتم اختيار التسجيل في الخدمة.

ادخال كافة البيانات الاساسية المطلوبة بشكل صحيح.

يتم ادخال البيانات الخاصة بالعمل تحديد نوع العسكري.

عقب ادخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح يتم اختيار تقديم الطلب.

مبادرة الدعم السكني للعسكريين

شروط الحصول على الدعم السكني للعسكريين

وقد حددت وزارةا لإسكانن السعودية مجموعة من الضوابط والشروط التي يجب توافرها لكي يتم التقديم للحصول على الدعم السكني للعسكريين في المملكة العربية السعودية، ومن أهم هذه الشروط والضوابط ما يلي.