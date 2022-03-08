نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم باقي على الراتب 1443 العد التنازلي للراتب في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الآلاف من مواطني المملكة العربية السعودية عن إجابة لسؤال كم باقي على الراتب على محرك البحث “جوجل” وموقع التواصل الإجتماعي الشهير “تويتر”، ويُعد هذا السؤال من أبرز وأكثر الأسئلة المتداولة بين الموظفين في المملكة السعودية على مواقع التواصل الإجتماعي ولهذا يبحث موظفي المملكة عن موعد نزول الراتب، ومن الجدير بالذكر أننا في موقعنا نحرص على موافاتكم بكافة الأخبار السعودية والخدمات التي يبحث عنها الآلاف من المواطنين السعوديين، ولذلك نكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كم متبقى على نزول الرواتب والعد التنازلي للرواتب في المملكة كما وضحنا لكم في مقال سابق كم باقي على الضمان الإجتماعي، فإلى نص المقال.

كم باقي على الراتب

نوضح لكم الآن متى نزول رواتب الموظفين بالمملكة العربية السعودية لشهر شعبان الهجري ومارس الميلادي، وسيتم صرف الرواتب خلال شهر شعبان يوم الأحد 23-08-1443هجرياً الموافق 27-03-2022 ميلادياً، ونوضح لكم كم باقى على الراتب كالتالي:

كم باقي على راتب التقاعد

يُجدر بالذكر أن رواتب المتقاعدين تتبع المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية، وتقوم مؤسسة التأمينات ببذل المزيد من الجهد للتسهيل على المواطنين في معرفة مواعيد رواتبهم كل شهر، ونوضح لكم الآن العد التنازلي لرواتب المواطنين المتقاعدين في المملكة العربية السعودية، ونحيطكم علماً بأنه سوف يتم صرف رواتب المتقاعدين خلال شهر مارس في يوم الرابع والعشرين.

كم باقي على رواتب العسكر

تقوم الحكومة السعودية بصرف جميع مستحقات ورواتب الموظفين العسكريين في يوم 27 من كل شهر ميلادي، وقد حددت وزارة المالية هذا التوقيت ليكون يوم صرف رواتب الموظفين العسكريين دورياً على ان يتم التعامل بالتاريخ الميلادي، وإذا صادف هذا اليوم يوم عطلة تقوم الحكومة بتغيير موعد صرف الراتب يوم قبل أو بعد العطلة.

وفي نهاية مقالنا نود أن نكون قد وضحنا كافة المعلومات والتفاصيل الخاصة بموضوع هذا المقال، ونرجو أن نكون بينا كافة المعلومات بشأن العد التنازلي لنزول الرواتب، وفي حالة وجود اي استفسار أو سؤال نرجو ترك أسئلتكم بالأسفل بالتعليقات وسوف يتم الرد عليها في أقرب وقت ممكن