تمويل شخصي بدون تحويل الراتب الشهري وبالتقسيط على 5 سنوات

يمكن الحصول على السيولة النقدية التى يحتاجها العميل وأيضاً دون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري عند طلب التمويل الشخصي السريع والذى يمكن العميل المتقدم من الحصول على مبلغ تمويلي يبدأ من 5000 ريال سعودي كحد أدنى وربما يصل قيمة إلى 1000000 ريال سعودي كحد أقصى ولكن هناك بعض الشروط البسيطة والتي لابد من توافرها ومن خلال مقال اليوم بموقع ثقفني.

تمويل شخصي بدون تحويل الراتب لدى البنك الأهلي بالسعودية

يحاول البنك الأهلي السعودي بالسعودية دائماً لتقديم حلول تمويلية متنوعة وأيضاً بمزايا تناسب احتياجات العملاء المختلفة واليوم يقدم البنك الأهلي السعودي تمويل شخصي فوري لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري ويتميز هذا التمويل أيضاً بالآتى

التمويل الشخصي لدى البنك الأهلي السعودي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يتميز تمويل البنك الأهلي السعودي بأن العميل يحصل على الموافقة الفورية على طلب التمويل.

أيضاً يتميز التمويل الشخصي لدى البنك الأهلي السعودي بأنه متاح سداد قيمة التمويل على أقساط لمدة 5 سنوات.

يستطيع أيضاً العميل المتقدم من تأجيل قسط شهر رمضان المبارك.

كما يستطيع أيضاً العميل المتقدم من التسوية المبكرة خلال فترة التمويل.

كذلك يوفر التمويل الشخصي لدى البنك الأهلي السعودي التأمين في حالة الوفاة أو العجز لاقدر الله.

شروط التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب لدى البنك الأهلي السعودي

يقدم البنك الأهلي السعودي بالمملكة العربية السعودية العديد من المنتجات التمويلية ومن بينها التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب الشهري ولكن هناك بعض الشروط التي وضعها البنك الأهلي

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

كما يشترط أن يكون المتقدم بالقطاع الحكومي يحصل على راتب شهري لا يقل عن 10000 ريال سعودي.

يشترط أيضاً أن يكون المتقدم ويعمل بالشركات الكبرى ويحصل على دخل شهري لا يقل عن 15000 ريال سعودي.

لابد أيضاً أن يكون المتقدم قضى فترة عمل لا تقل عن 6 أشهر.

كذلك لابد أن يكون المتقدم عمره لا يقل عن 18 عام ولا يتعدى 60 عام.

متطلبات التمويل الشخصي لدى البنك الأهلي السعودي

من أجل الحصول على التمويل الشخصي لدى البنك الأهلي السعودي على العميل توفير المتطلبات