نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار حملات الحج 1443 وشروط الحجز في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار حملات الحج 1443 ، في ضوء البيان الصادر عن وزارة الحج والعمرة بأن مراسم حج 1443 هذا العام مقصورة على المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية ، فقد تم رفع سعر الحج المحلي 143 من خلال البحث على الإنترنت. البوابة في الحج

أسعار حملات حج الداخل 1443 للوافدين والمواطنين السعوديين.

حيث أعلنت وزارة الحج والعمرة عن تسجيل حج 2022 عبر بوابتها الإلكترونية المخصصة للراغبين بالتسجيل في المرحلة الأولى والمقرر لها يوم الأحد الساعة 1 ظهراً وتنتهي الساعة 10 مساءً من مساء اليوم الموافق الإسلامي يوم 13. يوم ذو القعدة 1443 هـ من خلال رابط تطبيق المسار الإلكتروني وجهت الراغبين بأداء مراسم حج هذا العام.

رابط التسجيل عبر بوابة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1442

بعد الإعلان عن تسجيل حج 1443 للتسجيل في الحج السعودي الإلكتروني ، يعرض لكم موقعنا “تكني ستوك” سعر باقة حج 2021 لعام 1443 ، حيث يؤكد حجز وشراء باقة حج 1443. ستتوفر من خلال الحج 1443 الداخلي يوم الجمعة الخامس عشر من ذي القعدة ، استكمال الإجراءات اللازمة لأداء مراسم حج هذا العام:

باقة الضيافة بلس، ويبدأ سعرها من 7561 ريال سعودي ويصل إلي مبلغ 8611 ريال سعودي،معع الأخذذ في الإعتبار أن مكان السكن هو مكة المكرمة..

باقة الضيافة بلس رقم (2)و تبدأ في السعر من 7310 ريال سعودي ويصل إلي 7910 ريال سعودي، كذلك مكان الاقامة فى مكة المكرمة.

باقة الضيافة رقم (3) فهي من أهم الباقات متوسطة السعر والتي تم تحديد سعرها ما بين 6508 ريال سعودي وتصل حتى 7108 ريال،علي أن يكون مكان السكن هو مدينة مكة المكرمة.

باقة ضيافة بلس رقم (4) تبدأ بين سعر 5708 وتصل إلي 6308 ريال سعودي، كذلك مقر الإقامةفي الباققةة هو مدينة مكة المكرمة.

باقة الضيافة فى (ابراج 1) منن أفخم وأجمل الباقات وقد تم تقدير سعرها ما بين 11905 ريال سعودي، علي أن يكون مقر السكن فى ابراج منى الستة التابعة لشركة “منى العقارية”.

باقة الضيافة الاقتصادية ويبدأ سعرها من 3447 ويصل حتى 4797 ريال سعودي.

رابط التسجيل عبر بوابة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1443

رابط التسجيل عبر بوابة الحج والعمرة الذي تم اتاحته من قبل وزارة الحج والعمرة السعودية وذذلك رغبة منها في تيسير لانتهاء من تقديم اجراءات الحج لعام 1443، وذلك من خللال مجموعة من الخدمات الالكترونية التتيي تم وضضعها من قبل حكومة المملكة والتي تم تعيينها منذ انتشار جائحة كورونا، حيث يمكن التقدم عبر البوابة الإلكترونية

في وقت سابق تم الاعلان عن فتح حجز الحج والعمرة للعام الحالي، خاصة بعد جائحة كورونا وما تم فعله من تطبيقات خاصة لحماية الحجاج والمعتمرين ، فقد يتم أمس حذف علامات التباعد التي تم وضعها منعا للتزحام ورفع تكلفة عمل بي سي ار للدخول الي الأراضي المقدسة دون الحاجة إلي عمل التحليل عند الدخول.