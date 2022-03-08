بدون دفع مبلغ مقدم وبدون كفيل أشترى سيارتك وقسط المبلغ علي 5 سنوات

بدون دفع مبلغ مقدم وبدون كفيل أشترى سيارتك ، عرض تمويلي يخدم احتياجات العملاء لشراء سيارة الأحلام ، وذلك من خلال شروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة ، وقد جاء هذا العرض ضمن مجموعة متنوعة ومتكاملة من العروض التمويلية التي يوفرها بنك البلاد لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، حيث يوفر بنك البلاد هذا العرض التمويلي للعميل السعودي والعميل غير السعودي أيضاً.

برنامج تمويل السيارات من بنك البلاد

بنك البلاد واحد من أهم البنوك داخل المملكة العربية السعودية ، والذي يعمل على خدمة كافة احتياجات ومتطلبات العملاء بالمملكة ، وذلك من خلال مجموعة متنوعة ومتكاملة من المنتجات التمويلية الميسرة ، ويقدم بنك البلاد برنامج تمويل السيارات الميسر ، بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن ، وبدون الحاجة إلى دفع مبلغ مقدم ، بالإضافة إلى إمكانية تقسيط مبلغ التمويل علي أقساط شهرية ميسرة حتي 60 شهر ، بالإضافة إلى العديد من الإمتيازات الأخرى التي يمكن الاستفادة منها عند التقدم بطلب للاستفادة من برنامج تمويل السيارات بدون كفيل لجميع العملاء داخل المملكة العربية.

مزايا برنامج تمويل السيارات من بنك البلاد

برنامج تمويل السيارات مطابق لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية .

تمويل السيارات من بنك البلاد متاح بمبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي 2 مليون ريال سعودي.

يمكن لطالب التمويل تقسيط مبلغ التمويل علي فترة سداد تصل حتي 60 شهر.

يتيح بنك البلاد لطالب التمويل إمكانية شراء اى سيارة يرغب بها وذلك وفق الحد الائتماني.

لا يشترط وجود كفيل للاستفادة من هذا المنتج.

لا يشترط أن يقوم العميل بدفع مبلغ مقدم للاستفادة من تمويل السيارات بدون كفيل من بنك البلاد.

يوفر البنك للعميل إمكانية الاستفادة من تأجيل قسط من كل عام.

طالب التمويل السعودي وغير السعودى أيضاً يمكنهم الاستفادة من تمويل السيارات بدون كفيل من بنك البلاد في المملكة العربية السعودية.

المواطن المتقاعد يمكنه أيضاً التقدم بالطلب.

شروط الاستحقاق الأساسية للاستفادة من تمويل السيارات بدون كفيل وبدون دفع مبلغ مقدم من بنك البلاد