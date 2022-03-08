شروط برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي 2022 للبكالريوس والماجستير والدكتوراه

شروط برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، أعلن الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية عن استراتيجية الابتعاث الخارجي، وبدأ الطلبة والطالبات الراغبين في هذا البرنامج بالبحث عن شروط برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، وعن طريقة التسجيل على البرنامج، لذا دعونا نوضح لكم ذلك في مقالنا اليوم.

شروط برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي

تسعى المملكة العربية السعودية إلى توفير الفرص إلى أبنائها السعوديين، وذلك من أجل الارتقاء بالمملكة وتحقيق الرؤية التي تسعى لها مع حلول عام 2030، وفي إطار ذلك تم الإعلان عن برنامج الابتعاث الخارجي من قبل خادم الحرميين الشريفين، ويحصل الطلاب على البعثة ولكن وفق مجموعة من الشروط، وتأتي شروط برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي على النحو التالي:

الشروط العامة للابتعاث

يجب أن يكون الطالب سعودي الجنسية.

ضرورة إحضار شهادة طبية ومعتمدة من وزارة الصحة تُثبت أن الطالب لائق طبيًا.

ينبغي أن يكون متفرغًا ولا يعمل في وظيفة حكومية.

يجب أن يكون الطالب حاصل على شهادة علمية بالمرحلة الذي يقدم بها.

يجب أن يكون تقدير الطالب متفق مع الشروط الخاصة بالمرحلة الدراسية.

ينبغي أن يمتلك المتقدم جواز للسفر وساري المفعول.

ضرورة استكمال البيانات المطلوبة للسفر.

شروط الابتعاث الخارجي لحملة الماجستير

ألا يزيد السن عن 22 عام.

يجب ألا يكون مر على آخر شهادة علمية ثلاث سنوات.

يجب أن يكون المجموع التراكمي للطالب في الثانوية العامة لا يقل عن 90% بالعلوم الطبيعية.

ضرورة اجتياز القدرات بنسبة لا تقل عن 80%.

يجب أن يجتاز الطالب الاختبار التحصيلي بنسبة 80%.

يجب اجتياز اختبار التخصص بمجموع خمس درجات.

شروط الابتعاث الخارجي للماجستير

لا يزيد عمر الطالب عن سن 27 عام.

يجب ألا يكون مر على الطالب من مرحلة البكالوريوس خمس سنوات.

يجب أن يكون الطالب حاصل على تقدير جيد جدًا على الأقل بمرحلة البكالريوس.

ينبغي أن يجتاز الاختبار بنسبة 70% على الأقل.

شروط الابتعاث الخارجي للدكتوراه