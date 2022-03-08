سبب توقف دعم حساب المواطن لدى بعض المستفيدين من الدعم

أوضح برنامج حساب المواطن سبب توقف دعم حساب المواطن لدى بعض الأشخاص المستفيدين من الدعم، والذي كثيرا ما قام بالتأكيد عليه، وهو أهمية تصحيح بيانات المستفيدين من الدعم، وتقديم طلبات الاعتراض في فترة السماح المحددة، وهي خلال تسعين (90) يوم فقط، تجنبا لإيقاف حساب الشخص المستفيد، كما أوضح حساب المواطن أن البرنامج يقوم بمراجعة البيانات بشكل دوري، وأنه لم يحدد بعد أي تاريخ محدد لإعادة فتح استقبال طلبات التسجيل الجديدة في البرنامج، وأنه يتم مراجعة كافة الضوابط بانتظام.

سبب توقف دعم حساب المواطن وكيفية التحقق من نتيجة الأهلية

يرجع السبب في ذلك إلى ضرورة تحديث البيانات باستمرار، مع العلم بأن تعليق طلبات التسجيل الجديدة في البرنامج ما زالت مستمرة حتى الآن، لذلك فمن الضروري على كل شخص مستفيد من الدعم التحقق من نتيجة الأهلية، من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا: تسجيل الدخول إلى حساب من خلال البوابة الإلكترونية لحساب المواطن.

ثانيا: قم بالنقر على أيقونة الدخول الى قائمة دراسة الأهلية، ومن هذه القامة يمكنك معرفة المعلومات التالية:

معرفة حالة الأهلية الخاصة بك وهي واحدة من الحالات الثلاثة. (مؤهل، غير مؤهل، لم يتم دراسة حالة الأهلية مسبقا) تاريخ دراسة الأهلية. عدد الأشخاص المؤهلين. تفاصيل أهلية التابعين في حسابك. معرفة حالات الأهلية السابقة.

معنى حالة الأهلية الخاصة بك في حساب المواطن

كما أوضح حساب المواطن تفسير حالات الأهلية الثلاث التي تظهر عند ظهور نتيجة الأهلية، وهي كالآتي: