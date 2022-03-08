نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن تمديد زيارة عائلية برقم الحدود أو برقم الطلب وشروط تمديد التأشيرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن تمديد زيارة عائلية برقم الحدود للمقيمين داخل حدود المملكة العربية السعودية عبر موقع ابشر الإلكتروني حيث يمكن للمقيم المسجل علي بوابة ابشر الإلكترونية ومفعل البصمة بها الاستعلام عن طلب تمديد تأشيرة الزيارة العائلية 2022 بهدف زيادة المدة التي سوف يقضيها مع عائلته والتي تم استقدامها إلي السعودية بهدف الزيارة عبر بضع خطوات بسيطة علي منصة ابشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية السعودية ولن يجد المقيم أي عوائق تحول بينه وبين الاستفادة من خدمة الاستعلام عن تمديد تأشيرة الزيارة العائلية 1443 في السعودية مع وجود بعض شروط تمديد زيارة عائلية منتهية الواجب توافرها في مقدم الطلب وهذا ما سوف نشرحه لحضراتكم بالتفصيل علي موقع ثقفني فتابعونا.

استعلام عن تمديد زيارة عائلية برقم الحدود

وضعت وزارة الداخلية السعودية بعض شروط تمديد الزيارة العائلية عبر موقع ابشر الإلكتروني والواجب توافرها لإتمام الطلب بنجاح وهي :

يمكنك تمديد تأشيرة الزيارة اكثر من مرة علي ألا يتعدى مدتها النهائية عن 18 شهر. يجب أن تكون فترة التمديد متساوية مع مدة التأشيرة الأساسية. أن يكون طالب الزيارة هو من يقوم بالخطوات عبر حسابة الشخصي. كما يمكن تمديد تأشيرة الزيارات العائلية أو المفردة قبل 6 أيام من انتهائها.

استعلام عن تمديد زيارة عائلية برقم الطلب

كما قررت وزارة الداخلية السعودية رسوم تمديد تأشيرة الزيارة العائلية أو المتعددة 2022 وهي 100 ريال سعودي قيمة تمديد رسم تأشيرة الزيارة عن كل مرة يتم فيها طلب التجديد كما يتم زيادة قيمة الرسوم في حاله تخطي المدة عن المقرر في التأشيرة الأساسية كما يجب وجود وتفعيل البصمة عبر ابشر وهي شرط أساسي من شروط التمديد.

طريقة تمديد تأشيرة الزيارة العائلية 2022

والآن نشرح لحضراتكم طريقة طلب تمديد تأشيرة الزيارة العائلية من خلال بوابة ابشر لخدمات الأفراد المتكاملة عبر بعض الخطوات المرجو تنفيذها بكل دقة حتي تتم الخدمة بنجاح وهي كما يلي :

تسجيل الدخول علي موقع ابشر الإلكتروني وزارة الداخلية السعودية.

نكتب اسم المستخدم أو رقم الهوية الوطنية ثم نقوم بكتابة كلمة المرور ونضغط علي زر تسجيل الدخول.

ثم نذهب إلي الخدمات الإلكترونية للأفراد ومنها إلي خدمات الجوازات والتأشيرات.

نختار خدمة استعلام عن تمديد زيارة عائلية برقم الحدود أو برقم الطلب.

كما يرجي متابعة باقي الخطوات علي الموقع للاستفادة من خدمة الاستعلام عن طلب تمديد تأشيرة الزيارة العائلية أو المتعددة 1443 في السعودية.

تمديد الزيارة العائلية المتعددة 2022

يمكنك الآن عزيزي المقيم زيارة رابط استعلام عن تمديد زيارة عائلية برقم الحدود أو برقم الطلب علي موقع ابشر للخدمات السعودية الإلكترونية واتباع جميع الخطوات التي تم شرحها لكم في هذا المقال وتنفيذها بكل دقة علي بوابة ابشر للخدمات السعودية وكتابة الاسم الكامل والغرض من الزيارة كما يطلب منك الموقع كتابة رقم الحدود أو رقم الإقامة الخاصة بك ومتابعة باقي الخطوات علي منصة ابشر ودفع رسوم الخدمة للاستفادة من الخدمة بنجاح.