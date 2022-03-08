نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاستفسار عن التأمين الطبي من خلال منصة أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات الاستفسار عن التأمين الطبي، طريقة الاستفسار عن صلاحية التأمين الصحي أو الطبي أحد الأمور التي لا يستطيع المواطن والمقيم في المملكة القيام بها بشكل سليم، وذلك حيث أن وزارة الداخلية قامت بتوفير عدد من الخدمات التي توفر عن طريقها للمقيمين خدمة التأمين الصحي في السعودية.

خطوات الاستفسار عن التأمين الطبي:

يمكن للمواطن السعودي والمقيم داخل المملكة القيام بالاستفسار عن التأمين الصحي من خلال إتباع عدد من الخطوات وهي:

أولاً يشترط عليك تسجيل الدخول إلى موقع الضمان الصحي.

ثانياً قم بتحديد الخدمات الإلكترونية ومنها قم بالضغط على خدمات التأمين، ثم اختر خيار الاستعلام بخصوص تأمين الإقامة.

ثالثاً يجب تسجيل جميع البيانات الخاصة مثل: “رقم الإقامة – ورقم جواز السفر”.

رابعاً شرط أساسي القيام بكتابة الرمز المرئي، ثم قم بالضغط على زر موافق.

في النهاية سوف تتمكن من مشاهدة كافة البيانات الخاصة بالتأمين الطبي وكذلك ميعاد التجديد.

خطوات الاستعلام عن التأمين الصحي من خلال منصة أبشر:

يتم الاستفسار عن التأمين الصحي من خلال منصة أبشر عن طريق مجموعة من الخطوات ومن خلال رقم الهوية الوطنية ورقم الإقامة، وبإتباع مجموعة الخطوات التالية:

يجب عليك القيام بتسجيل الدخول إلى موقع منصة أبشر الرسمي عبر الإنترنت.

كما يجب بعد ذلك قم بتحديد الخدمات.

أيضا بعد هذا عليك ملأ جميع البيانات الشخصية ومنها: (رقم الإقامة / رقم الهوية الوطنية)، بعد ذلك انقر على زر “ok”.

في النهاية ستظهر لك رسالة باللون الأحمر. وذلك في حالة إذا كان التأمين الصحي غير ساري، ولكن في حالة إذا ظهرت الرسالة باللون الأخضر فيعتبر بذلك التأمين سارياً.

أفضل شركات التأمين الطبي داخل المملكة:

تقدم المملكة العربية السعودية إمكانية عمل التأمين الصحي لكافة المواطنين والمقيمين داخل حدودها، والتي تعمل على تقديم العلاج المجاني للمواطنين والمقيمين، وتوفر عدد كبير من الشركات هذه الخدمة ومن تلك الشركات ما يلي: