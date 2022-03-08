كيفيه الاستعلام عن صلاحية الإقامة 1443 عبر بوابة أبشر الإلكترونية absher.sa

كيفيه الاستعلام عن صلاحية الإقامة عبر موقعنا، حيث أن المملكة تسعى دائمًا لمواكبة الأمور الجديدة الخاصة بالأساليب الحديثة من أجل تواجدها بداخل الخدمات التي يقوموا بتقديمها، وهذا وفقًا لما تم وضعه من خطة مستقبلية لعام 2030، وسنوضح كيفية الاستعلام وأيضًا مدة السماحة عقب انتهاء الإقامة.

كيفيه الاستعلام عن صلاحية الإقامة

من الممكن أن يتم الاستعلام عن الإقامة بالمملكة وصلاحيتها عن طريق رقم الإقامة نفسه وهو كالآتي:

الدخول للمنصة المتعلقة بالوزارة السعودية عبر أبشر.

ستجد أيقونة مسماه ( أبشر أفراد)، قم بالضغط عليها.

هناك خانات متعلقة بالاسم وكلمة المرور تقوم بإدخالها، ومن ثم تنقر على تسجيل الدخول.

الرقم الذي سيظهر على الشاشة هو إثباتية التحقق المراد إدخاله.

خانة الخدمات العامة، ومتواجد بها الأيقونة المتعلقة بالاستفسارات عن الإقامة.

تعمل على إضافة رقم الإقامة الخاص بك، وتدخل الرمز المرئي المراد توضيحه.

تتواجد خانة متعلقة بالتفاصيل وعرضها، والتي من خلالها ستحصل على جميع المعلومات.

مدة السماح للإقامة بعد انتهاء الصلاحية

هناك مدة متعلقة بالسماح للإقامة داخل المملكة عقب انتهاء الصلاحية وهي:

ثلاثة أيام هي الفترة الزمنية التي تسمح بها إدارة الجوازات للمكوث داخل البلاد بدون تصريح.

يتوجب على الزائر خلالها القيام بتقديم الطلب الخاص بتجديد الإقامة.

بينما لو تم تجاوز تلك الفترة إلى 3 شهور، فإنه تفرض غرامة متعلقة بالتأخير قد تصل قيمتها إلى 500 ريال.

إلا أنه لو تم التكرار للتأخير ثانية، فتتضاعف الغرامة لتصل إلى 1000 ريال.

ليس هذا وفقط بل من الممكن وصول الأمر لمسائلات قانونية، والحكم بمنع استخراج تصريح للزائر مرة أخرى.

كيف يتم إصدار إقامة بالمملكة السعودية

هناك خطوات من خلالها تتمكن من الحصول على إقامة وهي على هذا النحو: