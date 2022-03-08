نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتج التمويل الشخصي عبر اليسر في السعودية للأفراد في المقال التالي
عمر شويل - جدة منتج التمويل الشخصي عبر اليسر في السعودية للأفراد - ثقفني
منتج التمويل الشخصي ، حيث تقدم اليسر تمويل التورق الشخصي لمنتجات إدارة الثروات بقيمة 300،000 ريال سعودي مع الضامن و 100،000 ريال سعودي بدون كفيل بهوامش ربح تنافسية وأقساط شهرية 60+ شروط سداد لعدة أشهر أو حوالي 5 سنوات واحدة من أهم أربع شركات، حيث تقدم المملكة العربية السعودية التمويل والمنتجات غير المضمونة للأفراد والشركات والمؤسسات ، مع شروط المنتج التي يجب على المواطنين والمقيمين الامتثال لها.
منتج التمويل الشخصي بواسطة شركة اليسر
- يجب أن يدفع للسعوديين 5000 ريال سعودي على الأقل شهريًا
- يجب أن يحصل المقيمون الذين يرغبون في الحصول على تمويل شخصي على راتب شهري إجمالي قدره 6000 ريال سعودي
- يجب أن يكون عمر المستفيد من المنتج بين 21 و 60 عامًا
- يمكن للمتقاعدين الحصول على منتجات التمويل الشخصي قبل بلوغهم سن السبعين
- تحتاج الشركات إلى قدر معين من العمل ، حيث يجب أن يستمر السعوديون ثلاثة أشهر والمقيمين ستة أشهر
- التمويل متاح لكل من المقيمين والسعوديين.
آلية التسجيل في شركة اليسر
- يمكنك تطبيق وتقديم البيانات الشخصية والمالية لعميلك من خلال رابط بوابة اليسر على الإنترنت ، بما في ذلك ما يلي:
- اكتب اسمك ورقم هاتفك ورقم الهاتف الأرضي (إن وجد)
- قم بتضمين البريد الإلكتروني وأفضل طريقة للتواصل
- اختر الوقت المناسب للاتصال بعميلك
- تحديد الجنسية وكتابة رقم تسجيل الأسرة أو الهوية الشخصية
- اكتب تاريخ الإصدار وتاريخ انتهاء صلاحية بطاقة الهوية
- اكتب تاريخ الميلاد وعدد أفراد عائلة المستفيد من التمويل
- ثم املأ المعلومات المتبقية مثل الحالة الاجتماعية ، ونوع السكن وسعره ، والمدينة ، وقطاع العمل ، ووجهة العمل ، والوظيفة ، وسنوات التوظيف ، بالإضافة إلى الراتب والالتزامات المالية الشهرية
- بمجرد اكتمال جميع الحقول ، ضع الرمز في الحقول المطلوبة وانقر فوق إرسال الطلب.
الأوراق اللازمة لطلب تمويل شركة اليسر
- يجب على الراغبين في الحصول على هذا التمويل إحضار خطاب التحقق من الراتب
إذا كنت مواطنًا ، فيرجى إحضار عنوان بلدك وبطاقة الهوية ، وإذا كنت مقيمًا ، فيرجى إحضار تصريح إقامتك
تقديم كشوفات بنكية لموظفي الشركات الخاصة
يجب تقديم استمارة خصم للمتقاعدين.