منتج التمويل الشخصي عبر اليسر في السعودية للأفراد

منتج التمويل الشخصي ، حيث تقدم اليسر تمويل التورق الشخصي لمنتجات إدارة الثروات بقيمة 300،000 ريال سعودي مع الضامن و 100،000 ريال سعودي بدون كفيل بهوامش ربح تنافسية وأقساط شهرية 60+ شروط سداد لعدة أشهر أو حوالي 5 سنوات واحدة من أهم أربع شركات، حيث تقدم المملكة العربية السعودية التمويل والمنتجات غير المضمونة للأفراد والشركات والمؤسسات ، مع شروط المنتج التي يجب على المواطنين والمقيمين الامتثال لها.

منتج التمويل الشخصي بواسطة شركة اليسر

يجب أن يدفع للسعوديين 5000 ريال سعودي على الأقل شهريًا

يجب أن يحصل المقيمون الذين يرغبون في الحصول على تمويل شخصي على راتب شهري إجمالي قدره 6000 ريال سعودي

على راتب شهري إجمالي قدره 6000 ريال سعودي يجب أن يكون عمر المستفيد من المنتج بين 21 و 60 عامًا

يمكن للمتقاعدين الحصول على منتجات التمويل الشخصي قبل بلوغهم سن السبعين

قبل بلوغهم سن السبعين تحتاج الشركات إلى قدر معين من العمل ، حيث يجب أن يستمر السعوديون ثلاثة أشهر والمقيمين ستة أشهر

التمويل متاح لكل من المقيمين والسعوديين.

آلية التسجيل في شركة اليسر

يمكنك تطبيق وتقديم البيانات الشخصية والمالية لعميلك من خلال رابط بوابة اليسر على الإنترنت ، بما في ذلك ما يلي:

اكتب اسمك ورقم هاتفك ورقم الهاتف الأرضي (إن وجد) قم بتضمين البريد الإلكتروني وأفضل طريقة للتواصل اختر الوقت المناسب للاتصال بعميلك تحديد الجنسية وكتابة رقم تسجيل الأسرة أو الهوية الشخصية اكتب تاريخ الإصدار وتاريخ انتهاء صلاحية بطاقة الهوية اكتب تاريخ الميلاد وعدد أفراد عائلة المستفيد من التمويل ثم املأ المعلومات المتبقية مثل الحالة الاجتماعية ، ونوع السكن وسعره ، والمدينة ، وقطاع العمل ، ووجهة العمل ، والوظيفة ، وسنوات التوظيف ، بالإضافة إلى الراتب والالتزامات المالية الشهرية بمجرد اكتمال جميع الحقول ، ضع الرمز في الحقول المطلوبة وانقر فوق إرسال الطلب.

الأوراق اللازمة لطلب تمويل شركة اليسر