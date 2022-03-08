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عمر شويل - جدة ساعات الدوام للقطاع العام والخاص في السعودية رمضان 2022 _ 1443، البحث اصبح مرتفعا من قبل موظفي القطاع العام والقطاع الخاص في المملكة العربية السعودية خلال الساعات الماضية، وذلك لمحاولة التعرف علي عدد ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك، والذي تفصلنا عنة ساعات معدودة، وبالرغم من القيود الكبيرة التي تم تفعيلها خلال العام الماضي نتيجة استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد، إلا إن تلك القيود تم تقليصها بعض الشي ولكن لازالت مستمره، خاصة لاستمرار وجود بعض الحالات، علاوة على ذلك فإن المملكة العربية السعودية تستضيف ضيوف الرحمن من جميع دول العالم، الامر الذي يجعل فرض القيود الاحترازية أمر هام وضروري.

ساعات الدوام للقطاع العام والخاص في السعودية رمضان 2022 _ 1443

اطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تفاصيل ساعات الدوام للقطاع العام والخاص في السعودية رمضان 2022 _ 1443، والتي تحرص سنويا علي اعلانها بشكل رسمي لتصبح معلومة لدي الموظفين، والتي تشمل مجموعة قرارت لموظفي القطاع العام وابرزها

تقسيم العمل الي 3 مجموعات عمل بمعدل 5 ساعات عمل كحد اقصي للمجموعة.

توقف نظام البصمة واستخدام نظام المرن التقليدي.

ساعات العمل للمجموعة الاولي تبدا من 9:30 صباحا حتي الساعة 2:30 مساء.

المجموعة الثانية تبدا العمل من الساعة 10:30 صباحا حتي 3:30 عصرا.

اخيرا المجموعة الثالثة وتبدا العمل من 11:30 صباحا حتي 4:30 مساء.

لا يزيد عمل الشخص خلال اليوم عن 5 ساعات.

غير مسموح بعمل الفرد لمدة اكثر من 8 ساعات خلال اليوم الواحد.

مواعيد العمل في رمضان للقطاع الخاص

اما بالنسبة لمواعيد الدوام في رمضان للقطاع الخاص في المملكة العربية السعودية، فقد وضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إن عدد ساعات العمل للقطاع الخاص تستمر لمدة 6 ساعات كحد أقصى، وقد جأت علي النحو الاتي

العمل لمدة 6 ساعات يوميا دون زيادة.

مدة العمل خلال الاسبوع الواحد تصل الي 36 ساعة فقط.

مواقيت الصلاة والراحة لا تحتسب ضمن ساعات العمل.

عداد استقبال شهر رمضان

في سياق اخر نجد إن ميعاد حظر التجول في رمضان بالمملكة العربية السعودية لم يتم تحديدة باي سياق، خاصة أن وزارة الصحة اكدت السيطرة التامة علي جميع الحالات التي ظهرت خلال الفترة الماضية، ولا زالت تسعي الوزارة في تقديم اللقاحات لجيمع السكان والمقيمين للقضاء تمام علي فيروس covide 19، واليكم عداد استقبال شهر رمضان للتعرف علي كم باقي علي رمضان