كيفية التقديم على وحدات سكنية لأصحاب الأحياء المزالة بجدة وشروط التقديم

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عمر شويل - جدة كيفية التقديم على وحدات سكنية لأصحاب الأحياء المزالة بجدة ، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتحالف مع أمانة محافظة جدة توفير خدمات التسكين المؤقت لأصحاب الأحياء المزالة في جدة، وذلك عبر موقع الكتروني من خلال رابط تسجيل لتسهيل عملية التقديم على طلب الوحدات السكنية، هذا إلى جانب استمرار استقبال الطلبات اليدوية من خلال المكتب الميداني الخاص بالأحياء العشوائية بجدة، وتعتبر تلك الخدمة تسهيلا للمواطنين من التزاحم أما المكتب الميداني.

أسباب إزالة الأحياء العشوائية

ونجد أن قرار إزالة لأحياء العشوائية جاء في مصلحة عاصمة المملكة السعودية وذلك لزيادة أعداد السياح وبالتالي زيادة دخل الدولة بشكل ملحوظـ، حيث أن الأحياء العشوائية تؤثر بشكل سلبي على السياحة، لهذا فقد قررت الدولة العمل على هد جميع المباني الموجودة في جميع الأحياء العشوائية للاستفادة من تلك الأراضي في دعم السياحة، ثم تعويض المواطنين بوحدات سكنية أخرى بعد تقديم طلبات الحصول على وحدة سكنية وتوافر جميع الشروط.

كيفية التقديم على وحدات سكنية لأصحاب الأحياء المزالة بجدة

أقر القانون الجديد بجدة بإزالة الأحياء العشوائية بشكل نهائي، ولكن أعلنت الوزارة عن تعويض المواطنين الواقع عليهم الضرر بمساكن أخرى عن طريق تقديم الطلبات عبر المكتب الميداني، ثم أطلقت وزارة الموارد البشرية مؤخرا موقعا الكترونيا لإعطاء المواطنين فرصة التقديم على وحدة سكنية عبر الانترنت، وأعلن وكيل وزارة الإسكان عن تقسيم المواطنين إلى ثلاثة شرائح لتسليمهم الوحدات السكنية وتلك الفئات هي:

الأسر التابعة لنظام الإسكان التنموي.

والأسر التي في حاجة للمساعدة السكنية والتي ليس لديها مأوى أخر.

المواطنين الواقع عليهم الضرر ولكنهم ليسوا بحاجة ضرورية للوحدات السكنية.

شروط تقديم طلبات الوحدات السكنية لأصحاب الأحياء المزالة بجدة

هناك بعض الشروط الواجب توافرها قبل القيام بتقديم طلبات الحصول على وحدات سكنية وتتمثل تلك الشروط فيما يلي:

تسليم أصل البطاقة الشخصية للمواطن الذي يريد التقديم على الوحدة السكنية.

وإحضار صورة من مستند صك المبني.

مستند لصورة للعقار الذي تمت إزالته.

كما يجب ملء كافة البيانات التي تخص مالك العقار والمقيمين به.

كيفية التقديم على وحدات سكنية لأصحاب الأحياء المزالة بجدة الموقع الالكتروني لتقديم طلبات التسكين بالوحدات السكنية

والجهد ومنع، وتسهيل عملية اختيار المواطن الأكثر احتياجا لاستلام الوحدة، حيث أن هناك بعض الأسر قد يكون لها مسكن آخر غير ذلك الذي تمت إزالة فيقع لاختيار الأولي على المواطن بلا مسكن ، ويمكن تقديم الطلبات من خلال الموقع الرسمي .