نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور والخطوات بالتفصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تأمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تحقيق التكافل الاجتماعي لمختلف الفئات وتقديم الدعم للمواطنين للتصدي لظروف الحياة الصعبة الواقعة على عاتقهم، لذلك تسعى الجهات المختصة داخل المملكة العربية السعودية للبحث عن كافة المحتاجين في الدولة مع اختلاف أوجه الاحتياج وذلك من خلال بوابة الضمان الاجتماعي المطور الذي تم تطويره خصيصًا لضم الفئات الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى إمكانية تدريب وتأهيل هؤلاء المواطنين لممارسة العمل في أي جهة كمساعدة من الدولة لتعزيز حياتهم الاجتماعية والاقتصادية والارتقاء، بما يعود على الدولة بالنفع.

الضمان الاجتماعي المطور

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرار بتطوير نظام الضمان الاجتماعي الحالي تحت مسمى الضمان الاجتماعي المطور ليُصبح أعم وأشمل لكافة الأسر المحتاجة في أرجاء المملكة العربية السعودية، حيث كانت الركيزة الأساسية للضمان الاجتماعي المطور هي تخطي الحالات التي قد سبق وضمها في النظام الاجتماعي القديم مثل المرأة المطلقة وكبار السن وضم فئات أكثر احتياجًا في مختلف أرجاء المملكة وتقديم العون والدعم الشهري لهم.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن طرح رابط إلكتروني تحت سقف منصة الحماية والدعم الاجتماعي، حيث يتمكن المواطنين من استخدام هذا الرابط في التسجيل الإلكتروني في الضمان الاجتماعي المطور، بالإضافة إلى تقديم الشكاوى والاستفسارات و معرفة نتائج الاستحقاق وقيمة المبلغ الشهري في حالة قبول طلب الاستحقاق، والتواصل المباشر مع إدارة الضمان الاجتماعي.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

هناك خطوات سهلة وميسرة يمكنك اتباعها من أجل التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور والحصول علي معاش شهري بعدد من الشروط التي لابد من وجودها لدي كل مستفيد من تلك الخدمة، فالخطوات كالأتي: