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ابتعاث خادم الحرمين الشريفين وتقديم برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث

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عمر شويل - جدة ابتعاث خادم الحرمين الشريفين هو برنامج تم إطلاقه من ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان . رئيس برنامج اللجنة المنظمة للقدرات البشرية كما تم إطلاق برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث . اليوم ضمن مرحلة جديدة من مراحل برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث 1443 وهدف برنامج الابتعاث . هو تعزيز التنافسية لكافة مواطني المملكة العربية السعودية وذلك عبر رفع كفاءة رأس المال البشري السعودي . ويتساءل مواطني السعودية عن كيفية الاستفادة من برنامج ابتعاث خادم الحرمين . وذلك ما سنتعرف عليه خلال سطور مقال اليوم من “موقع ثقفني” .

ابتعاث خادم الحرمين الشريفين
برنامج الابتعاث

ابتعاث خادم الحرمين الشريفين و ما هو برنامج خادم الحرمين للابتعاث

يأتي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث لكي ما يتم تكملة الجهود المبذولة في المملكة العربية السعودية . ضمن خطة تنمية القدرات المختلفة في مجالات متعددة في التنمية البشرية . كما أنه تسعي السعودية إلي أن يتم تحقيق الأهداف الخاصة برؤية المملكة العربية السعودية 2030 . كذلك يتم في ابتعاث خادم الحرمين الشريفين تطوير الاستراتيجية الخاصة بذلك البرنامج . كما يتم التعاون بين الهيئة المنظمة وبين جهات ذات علاقة تتمثل في عدة مسارات . صممت خصيصاً لتخدم أهداف البرنامج كما يهدف أيضاً ذلك البرنامج إلي . تنفيذ البرامج التنفيذية التي تختص في احتياجات سوق العمل السعودي التي تتجدد بشكل مستمر وبشكل متسارع .

كيفية الاستفادة من برنامج ابتعاث خادم الحرمين

يهدف البرنامج إلي ثلاثة ركائز أساسية نتعرف عليها في مقال اليوم من “موقع ثقفني” كالآتي :-

  1. التركيز علي جوانب التوعية والأعداد الجيد لكافة المبعثين للبدء في التخطيط المبكر لاحتياجات سوق العمل .
  2. كما يهدف البرنامج في ركيزته الثانية بتطوير مسارات وتعزيز مكانة المملكة بشكل محلي ودولي .
  3. كذلك بجانب الركيزة الثالثة في برنامج ابتعاث خادم الحرمين يتم من خلالها متابعة ورعاية كافة المبعثين .
  4. تلك كانت الركائز الثلاثة في برنامج ابتعاث خادم الحرمين لكافة مواطني المملكة العربية السعودية .
  5. وفي السطور القادمة سنتعرف علي خطوات التقديم علي برنامج ابتعاث خادم الحرمين .

خطوات التقديم علي برنامج ابتعاث خادم الحرمين

  • يتم تسجيل الدخول علي الموقع الرسمي منصة سفير السعودية .
  • كما من خلال الصفحة الرئيسية يتم اختيار قائمة برنامج ابتعاث خادم الحرمين .
  • كذلك يجب معرفة تفاصيل برنامج ابتعاث خادم الحرمين للطلاب والطالبات بقراءته من خلال الموقع لمعرفة تفاصيله .
  • أذأ ما كانت الرغبة أيضاً في تسجيل الدخول من خلال موقع النفاذ الوطني الموحد يمكنك ذلك .
  • كما يتم تعبئة كافة البيانات الشخصية المطلوبة في برنامج ابتعاث خادم الحرمين كما هي علي أحدي الموقعين .
  • تلك هي الخطوات الخاصة بالتقديم علي برنامج الابتعاث لكافة طلاب وطالبات السعودية خريجي الثانوية العامة والجامعات .

رؤية برنامج الابتعاث داخل المملكة العربية السعودية

يأتي برنامج الابتعاث داخل السعودية ضمن استراتيجية استمرار السعودية في جهودها لكي ما يتم رفع كفاءة . وجاهزية مواطني السعودية بشكل كامل لكي ما يكونوا مستعدين لمواجهة المستقبل ولتعزيز منافستهم علي . المستوي العالمي كما يهدف . برنامج الابتعاث للعديد من الأهداف الخاصة برؤية السعودية 2030 . كذلك يستفاد كافة طلاب وطالبات السعودية من برنامج الابتعاث عبر تقديمهم علي منصة سفير الرسمية الخاضعة لوزارة التربية والتعليم السعودية . ويتم التقديم علي البرنامج من خلال المنصة بشكل إلكتروني وفقاً لما يتم طلبه علي الموقع من بيانات التقديم .

ركائز برنامج الابتعاث الأربعة لكافة طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية

  1. الركيزة الأولي في برنامج الابتعاث هي عبر برنامج أمداد .
  2. كما يشمل برنامج الابتعاث التركيز علي التطوير والبحث المستمر في مجالات متعددة .
  3. كذلك بجانب شمول برنامج الابتعاث برنامج واعد .
  4. الركيزة الرابعة في برنامج الابتعاث هو برنامج خاص بالرواد .

ابتعاث خادم الحرمين الشريفين الذي تم إطلاقه اليوم من المملكة العربية السعودية تحت رعاية سمو ولي عهد السعودية . والذي يهدف إلي العديد من الأهداف ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 .

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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