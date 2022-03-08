نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ابتعاث خادم الحرمين الشريفين وتقديم برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث في المقال التالي

عمر شويل - جدة ابتعاث خادم الحرمين الشريفين هو برنامج تم إطلاقه من ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان . رئيس برنامج اللجنة المنظمة للقدرات البشرية كما تم إطلاق برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث . اليوم ضمن مرحلة جديدة من مراحل برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث 1443 وهدف برنامج الابتعاث . هو تعزيز التنافسية لكافة مواطني المملكة العربية السعودية وذلك عبر رفع كفاءة رأس المال البشري السعودي . ويتساءل مواطني السعودية عن كيفية الاستفادة من برنامج ابتعاث خادم الحرمين . وذلك ما سنتعرف عليه خلال سطور مقال اليوم من “موقع ثقفني” .

ابتعاث خادم الحرمين الشريفين و ما هو برنامج خادم الحرمين للابتعاث

يأتي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث لكي ما يتم تكملة الجهود المبذولة في المملكة العربية السعودية . ضمن خطة تنمية القدرات المختلفة في مجالات متعددة في التنمية البشرية . كما أنه تسعي السعودية إلي أن يتم تحقيق الأهداف الخاصة برؤية المملكة العربية السعودية 2030 . كذلك يتم في ابتعاث خادم الحرمين الشريفين تطوير الاستراتيجية الخاصة بذلك البرنامج . كما يتم التعاون بين الهيئة المنظمة وبين جهات ذات علاقة تتمثل في عدة مسارات . صممت خصيصاً لتخدم أهداف البرنامج كما يهدف أيضاً ذلك البرنامج إلي . تنفيذ البرامج التنفيذية التي تختص في احتياجات سوق العمل السعودي التي تتجدد بشكل مستمر وبشكل متسارع .

كيفية الاستفادة من برنامج ابتعاث خادم الحرمين

يهدف البرنامج إلي ثلاثة ركائز أساسية نتعرف عليها في مقال اليوم من “موقع ثقفني” كالآتي :-

التركيز علي جوانب التوعية والأعداد الجيد لكافة المبعثين للبدء في التخطيط المبكر لاحتياجات سوق العمل . كما يهدف البرنامج في ركيزته الثانية بتطوير مسارات وتعزيز مكانة المملكة بشكل محلي ودولي . كذلك بجانب الركيزة الثالثة في برنامج ابتعاث خادم الحرمين يتم من خلالها متابعة ورعاية كافة المبعثين . تلك كانت الركائز الثلاثة في برنامج ابتعاث خادم الحرمين لكافة مواطني المملكة العربية السعودية . وفي السطور القادمة سنتعرف علي خطوات التقديم علي برنامج ابتعاث خادم الحرمين .

خطوات التقديم علي برنامج ابتعاث خادم الحرمين

يتم تسجيل الدخول علي الموقع الرسمي منصة سفير السعودية .

. كما من خلال الصفحة الرئيسية يتم اختيار قائمة برنامج ابتعاث خادم الحرمين .

. كذلك يجب معرفة تفاصيل برنامج ابتعاث خادم الحرمين للطلاب والطالبات بقراءته من خلال الموقع لمعرفة تفاصيله .

للطلاب والطالبات بقراءته من خلال الموقع لمعرفة تفاصيله . أذأ ما كانت الرغبة أيضاً في تسجيل الدخول من خلال موقع النفاذ الوطني الموحد يمكنك ذلك .

كما يتم تعبئة كافة البيانات الشخصية المطلوبة في برنامج ابتعاث خادم الحرمين كما هي علي أحدي الموقعين .

كما هي علي أحدي الموقعين . تلك هي الخطوات الخاصة بالتقديم علي برنامج الابتعاث لكافة طلاب وطالبات السعودية خريجي الثانوية العامة والجامعات .

رؤية برنامج الابتعاث داخل المملكة العربية السعودية

يأتي برنامج الابتعاث داخل السعودية ضمن استراتيجية استمرار السعودية في جهودها لكي ما يتم رفع كفاءة . وجاهزية مواطني السعودية بشكل كامل لكي ما يكونوا مستعدين لمواجهة المستقبل ولتعزيز منافستهم علي . المستوي العالمي كما يهدف . برنامج الابتعاث للعديد من الأهداف الخاصة برؤية السعودية 2030 . كذلك يستفاد كافة طلاب وطالبات السعودية من برنامج الابتعاث عبر تقديمهم علي منصة سفير الرسمية الخاضعة لوزارة التربية والتعليم السعودية . ويتم التقديم علي البرنامج من خلال المنصة بشكل إلكتروني وفقاً لما يتم طلبه علي الموقع من بيانات التقديم .

الآن المستقبل أمامك أنت والفرصة متاحة لك لتكمل ما بدأ به هم وما عملنا عليه نحن. اتبع شغفك ومسيرة من سبقك لأن #قدراتك_مستقبلنا#استراتيجية_الابتعاث pic.twitter.com/ijYikK86wo — برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث (@SA_Scholarships) الآن المستقبل أمامك أنت والفرصة متاحة لك لتكمل ما بدأ به هم وما عملنا عليه نحن.



اتبع شغفك ومسيرة من سبقك لأن #قدراتك_مستقبلنا#استراتيجية_الابتعاث pic.twitter.com/ijYikK86wo — برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث (@SA_Scholarships) March 8, 2022

ركائز برنامج الابتعاث الأربعة لكافة طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية

الركيزة الأولي في برنامج الابتعاث هي عبر برنامج أمداد . كما يشمل برنامج الابتعاث التركيز علي التطوير والبحث المستمر في مجالات متعددة . كذلك بجانب شمول برنامج الابتعاث برنامج واعد . الركيزة الرابعة في برنامج الابتعاث هو برنامج خاص بالرواد .

ابتعاث خادم الحرمين الشريفين الذي تم إطلاقه اليوم من المملكة العربية السعودية تحت رعاية سمو ولي عهد السعودية . والذي يهدف إلي العديد من الأهداف ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 .