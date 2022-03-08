نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث وموعد التقديم على الابتعاث الخارجي في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج خادم الحرمين للابتعاث، أحدث ما أطلقه سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، صاحب السمو الملكي في المملكة العربية السعودية، ونائب رئيس مجلس الوزراء بالمملكة، ورئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية السعودي، ويستهدف برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي 2022، استراتيجية حديثة وجديدة ومختلفة، تساعد على تعزيز ودعم التنافس، بين المواطنين من ذوي الكفاءات في تخصصات الابتعاث المختلفة، بما يسهم في رفع الكفاءة للموارد البشرية، في كل القطاعات ذات المستقبل الواعد، وذلك تأكيدًا على ما سبق وتم إطلاقه من مبادرات، لدعم رؤية المملكة 2030، وتحقيق كل ما استهدفته خطتها من محاور، ويعد برنامج الابتعاث الثقافي، أو ما يعرف باسم برامج الابتعاث في السعودية 2022، من أهم ما يمكن الانطلاق خلفه من برامج، معززة للقوى البشرية، خاصة وأنه سوف يتم تقديم مسار التميز للابتعاث، بالتعاون بين عدد من الجهات التنفيذية المسؤولة عن البرنامج، وكذلك موعد التقديم على الابتعاث الخارجي 2022 السعودية.

ابتعاث خادم الحرمين الشريفين 1443

يتضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، عددًا من الأسس والركائز، التي يتم بناء البرنامج وفقا لها، والعمل على تحقيقها في نهاية البرنامج. وهي كالتالي:

أولا التركيز على تحقيق التجهيز والإعداد لكافة المبتعثين، مع توضيح كافة الخطط المبكرة. التي يمكنهم العمل عليها، بهدف رسم خططهم المستقبلية علميا وعمليا، وفقا لكل تخصص.

كما يرتكز البرنامج على تطوير مسارات الابتعاث نفسه، على تطوير مسارات البرنامج كاملة. بما يحقق ميزة التنافس بين الدارسين كافة في سوق العمل، مع نظرائهم في نفس السوق، سواء محليا أو عالميا، وذلك داخل أروقة كبرى المؤسسات التعليمية.

ونجد في الهدف الثالث للبرنامج، الرعاية الكاملة لكافة المبتعثين، عبر التطوير لكافة الخدمات المقدمة لهم طيلة الوقت. ورعايتهم ومراقبتهم لتجهيزهم لخوض التنافس في سوق العمل، سواء داخل أو خارج السعودية.

استراتيجية برنامج الابتعاث 2022

يستهدف برنامج خادم الحرمين للابتعاث، مسارات متعددة لانضمام عددًا من المتدربين مثل:

مسار الرواد؛ ويهتم بابتعاث الطلاب إلى أفضل ثلاثين مؤسسة تعليمية كبرى، حول العالم ككل. على أن تكون تلك المؤسسات مصنفة وفقا لمؤشرات التعليم الموثوقة. بما يرفع من كفاءة المتدربين.

ويضم البرنامج كذلك مسار البحث والتطوير؛ وهو أحد أبرز وأهم المسارات في برنامج الابتعاث 2022، حيث يمكّن المهتمين بالبحث العلمي والابتكار، من تحقيق التأهيل المناسب لإفراز علماء كل في تخصصه.

وهناك كذلك مسار إمداد؛ والذي يهتم بتوفير احتياجات سوق العمل. في تخصصات محددة، يتم تحديثها دوريا وإضافة المزيد لها، بما يحقق مكاسب جيدة من الكفاءات المطلوبة.

وأخيرًا يوجد مسار واعد؛ الذي يهتم بابتعاث المتدربين في كافة المجالات والقطاعات. حسب خطة المملكة في مشاريعها الوطنية الواعدة، بحيث يتم تنفيذ المشروعات بيد أبناء المملكة، مثل قطاعات الصناعة والسياحة وغيرها من القطاعات الحيوية داخل المملكة.

وجدير بالذكر، أن وزارة التعليم السعودية، كانت أيضًا قد طرحت تصورها لتطوير مسارات الثانوية العامة 1443، ولسمو الأمير محمد بن سلمان عددًا من المشروعات الفاعلة داخل المملكة منها؛ إطلاق منظومة التعليم الموحد، وإنشاء مؤسسة مسك الخيرية، وكذلك إطلاق البرنامج الوطني لإدارة الكوارث الصحية.

موعد التقديم على الابتعاث الخارجي 2022 السعودية

يتم التقديم على برنامج الابتعاث 1443، عبر رابط منصة سفير التابعة لوزارة التعليم. وكان مسار التميز للابتعاث قد بدأ فتح باب التسجيل له، في أغسطس 2021م الماضي، وسوف يتم إغلاق باب التقديم في 5 مايو 2022م، بينما يتم طرح نتائج برامج الابتعاث في السعودية 2021، في بداية يونيو القادم 2022.