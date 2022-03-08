20 ألف ريال بدون كفيل بموافقة فورية وبأقساط ميسرة بدون رسوم لدى اليسر للتمويل

وفر التمويل الأصغر لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية لهذا العام الحالي 1443 هجريًا ويصل مبلغ التمويل إلى 20 ألف ريال سعودي بموافقة فورية عند الطلب من الشركة ولكن يجب على جميع العملاء السعوديين أو المقيمين من الجنسيات الأخرى بالمملكة توفير جميع الضمانات والشروط الواجبة للحصول على تمويل نقدي ميسر لدى شركة اليسر لذلك يطلب التمويل دخل ثابت يبدأ من خمسة ألاف ريال سعودي مع توفير إيضًا فترة عمل مناسبة حوالي ستة أشهر على الأقل سواء كان المتقدم سعودي الجنسية أو غير ذلك للحصول على تمويل بدون كفيل بأقساط شهرية ميسرة تصل لمدة ستة وثلاثون شهر متوافق مع الشريعة الإسلامية لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة.

شروط التقديم على التمويل لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل

يحتاج الآن هذا التمويل توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة على طلب التمويل الشخصي الأصغر لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل كالتالي:

يجب على المتقدم السعودي الجنسية أو المقيم توفير دخل ثابت شهري يبدأ من 5000 ريال سعودي للموافقة على طلب التمويل الأصغر لدى شركة اليسر.

كذلك يحتاج تمويل شركة اليسر توفير فترة عمل ربما تبدأ من ثلاثة أشهر فأكثر من ذلك للسعودي والمتقاعد والمقيم في السعودية.

التمويل يصل إلى مبلغ تمويل 20 ألف ريال سعودي بدون موافقة الكفيل الغارم للسعودي بخلاف المقيم بدون كفيل حتى 10 آلاف ريال سعودي بالمملكة.

توفير كذلك لابد من توفير كافة الضمانات والضوابط المطلوبة للموافقة على التمويل الشخصي الأصغر لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل.

إيضًا لابد أن يكون المتقدم يبلغ من العمر 22 عام حتى 60 عام أما العسكريين حتى سن التقاعد بموافقة شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية.

التمويل الأصغر متاح لجميع السعوديين والمقيمين من الجنسيات الأخرى بالمملكة.

أهم مزايا التمويل الأصغر لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة