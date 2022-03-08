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عمر شويل - جدة اسعار البنزين ارامكو لشهر مارس 2022-1443، أعلنت شركة ارامكو السعودية عن الأسعار البنزين لهذا الشهر. وتعد هذه الشركة من أكبر الشركات المختصة في النفط بالمملكة العربية السعودية، وهذه الشركة مختصة في مجال النفط والغاز الطبيعي وصناعة البتروكيماويات، نقع في مدينة الظهران السعودية، وكان تأسيسها الفعلي سنة 1933 ميلادي، عملت هذه الشركة في مجالات عدة فحققت أرباح كبيرة بعد أن إنجازات عديدة في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب ذلك فهي شركة مختصة في في توزيع ونقل وتصدير النفط والغاز إلى العالم، بلغت قيمتها السوقية حوالي 781 مليار دولار، أما بالنسبة لسنة 2010 وصلت قيمتها إلى 7 تريليون دولار أمريكي، والمدير التنفيذي القائم على شؤونها هو ياسر بن عثمان الرميان منذ سنة 2019، وسنتحدث عن تفاصيل إعلان ارامكو اسعار البنزين لشهر مارس، تابعوا معنا.

اسعار البنزين ارامكو لشهر مارس 2022-1443

يستفسر المواطنون في المملكة عن اسعار البنزين ارامكو لشهر مارس 2022-1443، وهذا بعد أن شهدت أسعار النفط ارتفاعا كبيرا مع بداية السنة الجديدة 2022. وكانت شركة أرامكوا السعودية قد صرحت بأنّ هذا التغيير ناتج عن تراجع ونقص الإصابات بفايروس كورونا. وبذلك فالحياة تعود تدريجيا إلى طبيعتها بعد التخفيف من الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من الوباء.

علاوة على ذلك، يعتبر البنزين أو المحروقات من المواد الأساسية في الحياة اليومية، ويحتاجه أغلبية المواطنين. وهذا بسبب التطور التكنولوجي الذي يشهده عالمنا حاليا، فهو يستخدم في توليد الطاقة الكهربائية من أجل تشغيل المولدات أثناء العمل في الشركات والمؤسسات الصناعية. مع العلم بأن الأسعار قابلة للتغيير دوما داخل السوق العالمي حسب قيمة الطلب والعرض على النفط والبنزين، لكن الاسعار شهدت تغيرات مؤخرا.

أسعار البنزين لشهر مارس 2022

كشفت شركة أرامكوا الرائدة في مجال النفط والغاز عالميا عن وجود تحديثات بخصوص أسعار النفط داخل المملكة. وهذا بما يتلاءم مع سوق العمل المحلي في الشرق الأوسط، وبدأت هذه الاسعار في التغير مع بداية السنة الجديدة. ولكن في شهر مارس تحديدا بدأت الأسعار في الارتفاع، وسنذكر لكم فيما يلي قائمة اسعار البنزين لشهر مارس 2022 التي أعلنتها أرامكوا:

لقد شهد سعر البنزين 95 تغيرا ملحوظا، ففي المملكة العربية السعودية بلغت قيمة اللتر الواحد 1.94 ريال سعودي. وفي الإمارات العربية المتحدة 2.82 درهم إماراتي، وفي قطر 2.10 ريال قطري، وفي الكويت 105 فلس كويتي. أما بالنسبة لسعر البنزين 91 فقد بلغت قيمته في السعودية 1.81 ريال سعودي. وفي الإمارات 2.75 درهم إماراتي، وفي قطر 2 ريال قطري، والكويت 85 فلس كويتي.

بهذا نختم المقال الذي تحدثنا فيه عن موضوع أسعار البنزين ارامكو لشهر مارس 2022-1443. والتي شهدت ارتفاعا في هذا الشهر حسب ما أعلنت عنه الشركة لكل الأشخاص الذين يبحثون عن أسعار البنزين لشهر مارس. وهذا تزامنا مع عودة الحياة لمجراها الطبيعي بعد الحد من الإجراءات الوقائية، ومن الملاحظ أن أسعار البنزين والديزل وغيرها من المحروقات عادت أسعارها للارتفاع تدريجيا.