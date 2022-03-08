سعر البنزين في السعودية شهر مارس 2022 مراجعة أرامكو aramco.com توقعات بزيادة الأسعار

سعر البنزين في السعودية مارس 2022، من أكثر كلمات البحث وأشهرها خلال الساعات الأخيرة، وذلك للتعرف على أسعار الوقود بعد الزيادة الملحوظة التي شهدها سعر خام برنت، والذي وصل سعر البرميل 127 دولار أمريكي مع تخوفات بزيادة مستمرة وتأثير ذلك على الاقتصاد العالمي، وذلك بالتزامن مع اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا التي أثرت على العديد من السلع بالعديد من الدول، فيتساءل الكثيرين بالمملكة العربية السعودية عن توقعات سعر البنزين بالمملكة خلال مراجعة شهر مارس 2022، فهل سيكون هناك زيادة لسعر مختلف أنواع الوقود أم تستمر حالة الثبات، ونحن من خلال موقعنا ثقفني نتابع معكم أهم الأخبار ونعرضها عليكم من مصادرها الرسمية.

أسعار البنزين في السعودية مارس 2022

من المتعارف عليه أن تقوم شركة أرامكو السعودية بمراجعة سعر البنزين بصفة شهرية، في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي ويتم التطبيق صباح اليوم الحادي عشر، ولذلك ستكون موعد مراجعة شهر مارس 2022 يوم الخميس الموافق 10/3/2022، والتطبيق صباح الجمعة الموافق 11/3/2022، هذا وكانت القيادة الحكيمة للمملكة العربية السعودية قد أعلنت في شهر يوليو 2021، عن تحمل الدولة فارق السعر وتثبيت سعر البنزين والبيع للمواطنين على سعر شهر يونيو 2021، ضمن تحركات المملكة لرفع العبء عن المواطن بسبب التأثيرات السلبية الناتجة عن عمليات الإصلاح الاقتصادي، بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا وتأثير ذلك على الاقتصاد العالمي.

مراجعة الوقود شهر فبراير 2022 في السعودية

بنزين 91 2.18 ريال سعودي البنزين 95 2.33 ريال سعودي الكيروسين 0.70 ريال سعودي غاز البترول المسال 0.75 ريال سعودي ديزل 0.63 ريال سعودي

توقعات بزيادة أسعار البنزين في السعودية مراجعة مارس 2022

من المتوقع أن يكون هناك زيادة في سعر البنزين في السعودية بمراجعة مارس 2022، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار لبرميل البترول عالمياً، والذي تخطي 127 دولار خلال الساعات الأخيرة ومتوقع استمرار الزيادة ليصل لأكثر من 140 دولار مع نهاية مارس الجاري، بسبب الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

أهم العوامل المؤثرة في سعر البنزين