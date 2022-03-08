نظام نور بدون كلمة سر وبرقم الهوية فقط 1443 للاستعلام عن النتائج 2022

تفاصيل نظام نور بدون كلمة سر حيث يمكن أن يفقد الطالب أو ولي الأمر كلمة السر الخاصة بالدخول إلى نظام نور، ولقد وفر النظام إمكانية الدخول إليه حتى مع فقد أو نسيان كلمة المرور، وبالتالي يتم الدخول إليه، ويتم الاستفادة من كل الخدمات المتاحة عليه سواء للطلاب أو لأولياء الأمور، والتي من أهمها خدمة الاستعلام عن النتيجة الخاصة بالطالب، والتي يتم نشرها بعد الانتهاء من الاختبارات في كل فصل دراسي.

نظام نور بدون كلمة سر

في حالة فقد أو نسيان كلمة المرور يمكنك الدخول إلى نظام نور التعليمي عبر الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى منصة نور التعليمية Noor/Login

اضغط على المربع المكتوب به هل نسيت كلمة المرور.

اكتب رقم الهوية، واعد كتابة رمز التحقق ثم اضغط على كلمة التالي.

سوف يتم نقلك إلى صفحة جديدة، اكتب البريد الإلكتروني الخاص بك على نظام نور.

سوف يتم مطابقة البريد الإلكتروني، وبعدها اضغط على إرسال.

سوف تجد كلمة المرور الجديدة تم إرسالها إليك عبر البريد الإلكتروني.

قم بتسجيل الدخول إلى موقع نور من خلال كلمة المرور، واحصل على نتيجة الطالب بكل سهولة.

الاستعلام عن النتائج برقم الهوية

للاستعلام عن نتيجة الطالب برقم الهوية اتبع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى نظام نور التعليمي.

اكتب اسم المستخدم، كلمة المرور، وأعد كتابة رمز التحقق، وقم بتسجيل الدخول إلى الموقع.

إذا تم الدخول إلى الموقع باستخدام الحساب الخاص بولي الأمر، حدد اسم الطالب الذي تريد الحصول على النتيجة الخاصة به.

اضغط على نتائج الطلاب.

يمكنك الاطلاع على النتيجة، أو طباعتها.

الحصول على النتائج عبر النفاذ الوطني الموحد

يمكنك الحصول على النتيجة الخاصة بالطلاب من مختلف المراحل، الابتدائية، المتوسط، الثانوي، من خلال منصة النفاذ الوطني الموحد كالتالي: