طريقة استخراج نتائج الطلاب برقم الهوية فقط 1443

ننشر طريقة استخراج نتائج الطلاب برقم الهوية فقط حيث يعتبر نظام نور التعليمي من أهم الأنظمة الإلكترونية التي تتوفر في المملكة العربية السعودية، ومن خلال هذا النظام يستطيع الطلاب هم وأولياء الأمور من الحصول على النتائج، مع توفير الكثير من مختلف الخدمات الإلكترونية الأخرى على الموقع، ويتمكن الطلاب، أولياء الأمور، الإداريين من الاستفادة من هذه الخدمات، ومن أهمها حصول كل طالب على النتيجة الخاصة به.

طريقة استخراج نتائج الطلاب برقم الهوية فقط

يتمكن الطالب أو ولي الأمر من الحصول على النتيجة الخاصة بالطالب، وهو ما يتم من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى هي الدخول إلى نظام نور التعليمي على الإنترنت.

كتابة الاسم، وكتابة كلمة المرور الخاصة بولي الأمر للتمكن من الدخول إلى الموقع.

كتابة رقم الهوية، مع كتابة جميع البيانات الأخرى المطلوبة.

سوف يحصل ولي الأمر على رسالة نصية على الجوال بها كلمة مرور.

يتم كتابة كلمة المرور بجوار اسم الطالب.

يتم الضغط على نتيجة الطالب، وتحديد الصف الخاص به.

سوف تظهر النتيجة الخاصة بالطالب.

الاستعلام عن نتائج الطلاب

يوفر لك نظام نور التعليمي إمكانية الاستعلام عن النتيجة الخاصة بالطالب، سواء كان في المرحلة الابتدائية أو المتوسط أو الثانوي، وهو ما يتم عبر هذه الخطوات:

يتم تسجيل الدخول إلى منصة نور التعليمية عبر الإنترنت.

الضغط على الاختبارات، وتوجد في الواجهة الرئيسية.

كتابة جميع البيانات الخاصة بالطالب المطلوبة أمامك.

الضغط على تسجيل الدخول.

الضغط على نتائج الطالب، كتابة رقم الهوية الخاص به، ووسف تظهر النتيجة أمامك.

أهم خدمات نظام نور

تم إنشاء نظام نور التعليمي من خلال وزارة التعليم السعودية، وهو من أهم الأنظمة التي يستفيد منها عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور، ومن أهم الخدمات الإلكترونية التي يحتوي عليها النظام ما يلي: