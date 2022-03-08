نتائج الطلاب برقم الهوية 1443 نظام نور الفصل الدراسي الثاني 2022

تفاصيل نتائج الطلاب برقم الهوية 1443 حيث توفر وزارة التعليم السعودية نظام نور التعليمي، وهو من أهم الأنظمة الإلكترونية المتاحة في السعودية، ويتميز باحتوائه على الكثير من الخدمات الإلكترونية التي يستفيد منها الطلاب، وأولياء الأمور، والمعلمين، وتعتبر خدمة التعرف على النتيجة الخاصة بالطلاب من أهم هذه الخدمات، حيث يحصل كل طالب على النتيجة الخاصة به عبر الإنترنت، وبدون الذهاب لأي مكان.

نتائج الطلاب برقم الهوية 1443

يمكنك الاستعلام عن النتيجة من خلال نظام نور التعليمي، من خلال عدد من الخطوات السهلة وهي كالتالي:

الدخول على موقع نور التعليمي.

يتم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

كتابة رقم الهوية الذي يخص الطالب.

حدد المرحلة الدراسية الخاصة بالطالب.

اضغط على زر استعلام.

نظام نور

من أهم الأنظمة التي تم إنشائها في السعودية، ويوفر الكثير من الخدمات الإلكترونية التي يستفيد منها الطلاب وأولياء الأمور، ويستطيع ولي الأمر من خلال هذا النظام أن يتابع المستوى التحصيلي للطالب على مدار الفصل الدراسي، وبعد الاختبارات الخاصة بالفصل الدراسي يتم الحصول على النتيجة من خلال الموقع، وبالتالي لا يتم الذهاب لأي مكان، ولا يتم التعرض إلى التجمعات للحصول على النتيجة.

الحصول على نتائج الطلاب بدون كلمة السر

في حالة فقد كلمة المرور، وظهور النتيجة الخاصة بالطلاب على الموقع، يمكنك الحصول على النتيجة من خلال اتباع هذه الخطوات:

يتم الدخول إلى نظام نور على الإنترنت.

الضغط على هل نسيت كلمة المرور.

إعادة ضبط كلمة السر.

كتابة اسم المستخدم.

ثم كتابة رقم الهوية الخاص بولي الأمر أو الخاص بالطالب.

كتابة رمز التحقق الموجود في الصورة، ثم الضغط على كلمة التالي.

الانتقال إلى الصفحة الخاصة بمطابقة البريد الإلكتروني.

اكتب البريد الإلكتروني الذي قمت بالتسجيل به سابقًا.

سوف يتم مطابقة البريد الإلكتروني، ثم اضغط على إرسال.

سوف يتم إرسال كلمة المرور الجديدة إلى بريدك الإلكتروني.

هكذا يمكنك الدخول إلى الموقع من خلال كلمة المرور الجديدة، والحصول على النتيجة الخاصة بالطالب.

خدمات نظام نور