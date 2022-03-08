نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نبأ عاجل .. مجلس الوزراء السعودي يوافق على نظام الأحوال الشخصية في المقال التالي
اجتمع مجلس الوزراء السعودي اليوم وترأس المجلس معالي خادم الحرميين الشريفيين حفظه الله الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حيث تم عقد الاجتماع اليوم ظهر الثلاثاء داخل قصر اليمامة بالعاصمة السعودية الرياض، ود اتخذ عدد من القرارات اليوم، والتي من بينها تم الموافقة على نظام الأحوال الشخصية، وقد فتح الملك الجلسة موضحًا أثر العلاقات القائمة بينه وبين أخيه سمو الملك حمد بن عيسي آل خليفة ملك البحرين، لذا دعونا نوضح لكم تفاصيل هذه الجلسة.
الموافقة على نظام الأحوال الشخصية
تم عقد اجتماع اليوم في مجلس الوزراء السعودي، وتم تناول عدد من الموضوعات وتم مناقشتها، وتم الموافقة على عدد من القرارات والتي من بينها الموافقة على نظام الأحوال الشخصية، بل وتم أيضًا ترقية عدد من المستشارين والعاملين بالدولة، بل وتم الموافقة على نظام الأحوال الشخصية وتم الموافقة على تعديل نظام الحماية وعدد من القرارات الأخرى، دعونا نوضحها لكم.
قرارات مجلس الوزراء السعودي اليوم
تم الموافقة على نظام الأحوال الشخصية من قبل مجلس الوزراء السعودي اليوم، وهذا القرار من ضمن القرارات التي تم اتخاذها اليوم، وجاءت باقي بعض قرارات مجلس الوزراء السعودي كما يلي:
- الموافقة على اتفاق للتعاون بين أمانة اتفاقية الأمم المتحدة وبين وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، وذلك من أجل مكافحة التصحر.
- تفويض معالي وزير الاستثمار أو نائبه للتباحث مع الجوانب القبرصية فيما يخص برنامج التعاون الإطاري لكي يتم تعزيز العلاقات الثنائية بين هيئة استثمر في قبرص وبين المملكة العربية السعودية.
- الموافقة على الترتيبات التنظيمية وتطوير الفرص الاستثمارية من اللجنة الوطنية للاستثمار بمجلس شؤون التنمية.
- تعديل نظام الحماية من أي إيذاء، والذي صدر بمرسوم ملكي في تاريه 15/11/1434.
- ترقية عدد من العاملين في مجلس الدولة وهما وليد بن أحمد بن ابراهيم القرعاوي لوظيفة مدير عام الأمانة على المرتبة الخامسة عشر.
- ترقية علي بن صالح بن مصلح الشمراني لوظيفة وكيل رئيس هيئة عامة على المرتبة الخامسة عشر.
- ترقية محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الشبانات لوظيفة مدير عام بالمرتبة الرابعة عشر.