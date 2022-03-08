نبأ عاجل .. مجلس الوزراء السعودي يوافق على نظام الأحوال الشخصية

اجتمع مجلس الوزراء السعودي اليوم وترأس المجلس معالي خادم الحرميين الشريفيين حفظه الله الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حيث تم عقد الاجتماع اليوم ظهر الثلاثاء داخل قصر اليمامة بالعاصمة السعودية الرياض، ود اتخذ عدد من القرارات اليوم، والتي من بينها تم الموافقة على نظام الأحوال الشخصية، وقد فتح الملك الجلسة موضحًا أثر العلاقات القائمة بينه وبين أخيه سمو الملك حمد بن عيسي آل خليفة ملك البحرين، لذا دعونا نوضح لكم تفاصيل هذه الجلسة.

الموافقة على نظام الأحوال الشخصية

تم عقد اجتماع اليوم في مجلس الوزراء السعودي، وتم تناول عدد من الموضوعات وتم مناقشتها، وتم الموافقة على عدد من القرارات والتي من بينها الموافقة على نظام الأحوال الشخصية، بل وتم أيضًا ترقية عدد من المستشارين والعاملين بالدولة، بل وتم الموافقة على نظام الأحوال الشخصية وتم الموافقة على تعديل نظام الحماية وعدد من القرارات الأخرى، دعونا نوضحها لكم.

قرارات مجلس الوزراء السعودي اليوم

تم الموافقة على نظام الأحوال الشخصية من قبل مجلس الوزراء السعودي اليوم، وهذا القرار من ضمن القرارات التي تم اتخاذها اليوم، وجاءت باقي بعض قرارات مجلس الوزراء السعودي كما يلي: