نظام الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd 1443 والآن رابط التسجيل “بوابة الدعم والإعانات” وشروط الاستحقاق

نظام الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd 1443 ورابط التسجيل “بوابة الدعم والإعانات” وشروط الاستحقاق نقدمها إليكم، حيث يبحث الكثيرين داخل المملكة العربية السعودية عن رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، وهذا لما يحمله ذلك الرابط من أهمية من أجل الحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور، ولقد عملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تقديم ذلك الرابط بطريقة بسيطة وسهلة، وإن كنت ترغب في معرفة المزيد حول هذا الموضوع تابع ذلك المقال.

نظام الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd 1443

إن رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور يكون عبر منصة الدعم، وخطوات التسجيل في غاية البساطة والسهولة، ولقد عملت الحكومة داخل المملكة العربية السعودية عن جعل هذه الخطوات عن بعد توفيرًا للوقت والمجهود، وأيضًا للحماية من انتشار وباء كورونا مرة أخرى، وتتمثل خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور في النقاط التالية:

نقوم بالدخول إلى الموقع الذي يخص منصة الدعم، والذي سيعمل على ايصالك إلى طريقة التسجيل.

نختار من الموقع الوصول إلى صفحة الملف الواحد.

ندخل كافة البيانات المطلوبة مثل اسمك ،ورقم جوالك، وعلينا التأكد من كتابة البيانات بصورة صحيحة.

نضغط على زر الموافقة الخاص بالشروط والأحكام، ومن ثم نختار اختيار التقديم، وهذا بعد الضغط على اختيار التقديم.

شروط الاستحقاق للضمان الاجتماعي المطور

تتمثل شروط الاستحقاق للضمان الاجتماعي المطور في النقاط التالية:

أن يكون الموظف حاملًا للجنسية السعودية، ومقيمًا بشكل دائم في المملكة، ويستثنى من هذا الشرط: المرأة غير السعودية المتزوجة من رجل يحمل الجنسية السعودية.

المرأة الأرملة أو المطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديون.

الأبناء للمرأة الأرملة أو المطلقة من زوج غير سعودي.

الأيتام، والأرامل ذوات الأيتام، والأشخاص ذوي الإعاقة، والذين يملكون بطاقات التنقل.

أن يقل دخل المحتسب للموظف عن الحد الأدنى للمعاش وهو 1100 ريالًا سعوديًا للموظف ، و550 ريالًا سعوديًا فرد من أفراد أسرته.

أن تنطبق على الموظف معايير امتلاك واستخدام الثروة المحددة في اللائحة التنفيذية للنظام بحيث يحسن توزيع التعويض الممنوح له.

ألا يمتلك الموظف أصولًا ذات قيمةٍ.

أن يلتزم الموظف بمتطلبات الوزارة المتعلقة بالصحة والتعليم للأبناء وبرامج التدريب والتوظيف للقادرين من أفراد الأسرة.

ألا يكون الموظف مقيمًا في أحد مراكز الإيواء الحكومية التي ترعاها الدولة كمراكز الرعاية الاجتماعية والصحية والمستشفيات والسجون، وما في حكمها.

وقد تصميم تلك منصة بوابة الدعم والإعانات الاجتماعية من أجل نظام الضمان الاجتماعي المطور، وهذا عن طريق اختيار زر طلباتي من على الشاشة أو اختيار نتائج أهلية معاش الضمان الاجتماعي المطور، ومن ثم تعمل المنصة على جعلك تكتب رقم الطلب الخاص بك أو رقم السجل المدني الذي تكتبه والتأكيد عليه، ومن ثم نكتب البيانات الشخصية التي تطلبها المنصة.