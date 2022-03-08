طريقة تسجيل مخالفة عدم ارتداء حزام الأمان للسائقين في السعودية 1443

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عمر شويل - جدة تسجيل مخالفة عدم ارتداء حزام الأمان للسائقين في السعودية، في إطار استمرار جهود رجال المرور في إلزام السائقين بقواعد المرور المحددة في اللوائح التنفيذية، فقد نشرت هيئة المرور منذ أيام قليلة فيديو يوضح الجهود التي يقوم بها رجال المرور بالمملكة في تنفيذ قواعد اللوائح التنفيذية على سائقي المركبات وتسجيل المخالفات على من يخالف تلك القواعد مثل تخطي السرعة وطمس المركبة والتحدث في الهاتف أثناء القيادة، ومع انتشار الفيديو ازداد التساؤل بين المواطنين حول تسجيل مخالفة حزام الأمان للركاب إذ أنها من المخالفات التي تسجل على السائق إذا لم يكن مرتديًا لحزام الأمان.

تسجيل مخالفة عدم ارتداء حزام الأمان للسائقين في السعودية

نظرًا لأهمية ارتداء حزام الأمان أثناء القيادة فقد أجابت الإدارة العامة على استفسارات المواطنين بهذا الصدد وشددت على ضرورة ارتداء حزام الأمان لأنه يضمن سلامة السائق وكذلك من يجلس بجانبه وحتى يضمن السائق عدم تحرير مخالفة من المرور تجاهه، مع العلم أن قيمة مخالفة حزام الأمان في حالة عدم ارتدائه في المملكة تبدأ من مبلغ 150 ريال حتى 300 ريال.

طريقة التحقق من عدم وجود مخالفات مرورية على السائق

لكي يتأكد السائق من عدم وجود أي مخالفة مرورية مسجلة عليه مثل عدم ارتداء حزام الأمان في وقت القيادة يتم زيارة موقع منصة أبشر الحكومية وتنفيذ الخطوات القادمة:

الضغط على الرابط المباشر لمنصة أبشر.

النقر على تبويب أفراد والتسجيل بالحساب الشخصي في تلك المنصة.

عند فتح الصفحة الرئيسية للحساب الشخصي يتم البحث عن زر طلباتي للنقر عليه.

ومن ثم تبويب مرور لتحديد خدمة المخالفات والبدء في إدخال البيانات المحددة منها رقم لوحة السيارة ورقم الهوية.

عند الانتهاء من وضع البيانات يضغط المستعلم على إرسال الطلب حتى يرسل إلى إدارة المرور ليظهر على الفور المخالفات المسجلة على المستعلم أن وجدت.

الاستعلام عن قيمة المخالفات المرورية في السعودية من أبشر

أتاحت هيئة المرور طريقة إلكترونية للاستعلام عن المخالفات المرورية بالمملكة حتى يكون السائق على دراية تامة بقيمة المخالفة المسجلة عليه من خلال التسجيل في منصة أبشر واختيار خدمة القطاعات ومنها لإدارة المرور العامة من أجل اختيار المخالفات المرورية للاطلاع على قيمتها.