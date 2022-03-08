نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفئات التى تستحق الدعم السكني من كل الجنسيات بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الفئات التى تستحق الدعم السكني من كل الجنسيات في سعودية والتي كشفت عنها وزارة الإسكان السعودية والتي حددت عن إمكانية حصول الغير سعودي دعم سكني وفقاً إلى شروط محددة يجب توافرها لحصول غير السعوديين من الجنسيات الأخرى على الدعم والتمويلات السكنية، حيث تقدم الحكومة السعودية طفرة كبيرة من المخططات السكنية ضمن حملة الدعم السكني الجديد والذي شمل العديد من المبادرات السكنية الجديدة.

حيث تقدم الوزارة حزمة كبيرة من المخططات السكنية في كافة أرجاء مدن ومحافظات المملكة من أجل ضمان النجاح في وصول نسبة تملك الأراضي السكنية والوحدات السكنية مع حلول عام 2030 إلى 70%، نقدم لكم عبر السطور التالية عبر موقع ثقفني الحالات التي تستحق الدعم السكني وهى لا تحمل الجنسية السعودية، كما نقدم إليكم طريقة الحصول على الدعم السكني والأراضي المجانية السكنية.

الدعم السكني

تقدم وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية تمويل سكني للمواطنين السعوديين المدنيين والعسكريين، كما خصصت تمويلات سكنية مميزة إلى منسوبي التعليم إضافة إلى هذه التمويلات أتاحت تمويل جديد لتجديد المساكن ومع كل هذه التمويلات أعلنت عن تمويل الأراضي السكنية المجانية.

يتمكن كل مواطن يحمل الجنسية السعودية يزيد عمره عن 25 عام التسجيل والحصول على الدعم السكني المقدم من وزارة الإسكان، كما تستطيع كل امرأة سعودية أرملة أو مطلقة أو لها ظروف خاصة الاستفادة من التمويل السكنى، بعدة شروط يلزم توافرها.

الفئات التى تستحق الدعم السكني من كل الجنسيات

كشفت وزارة الإسكان النقاب عن الحالات الخاصة التي تستحق الدعم السكني من جنسيات غير سعودية، حيث يعد الشرط الأول من لائحة الإسكان هي أن تكون جنسية المستفيد سعودية، ولكن حدث استثناء للمواطنين الغير سعوديين وهم النساء الغير سعوديات الذين تزوجن من رجال يحملن الجنسية السعودية ورزقهم الله بالأطفال وفقدت هذه الزوجة زوجها نتيجة الوفاة، لذا كان من حق هذه الزوجة الدعم السكني، وتستطيع التقديم ويسرى عليها شروط الدعم السكني الجديد.

كيف تعرف انك مستحق للدعم السكني

تستطيع أن تعرف هل يحق لك الدعم السكني الجديد من خلال رابط الدعم السكني سواء كنت (زوج أو زوجة، إبن أو ابنه) كما يمكنك التعرف على قيمة الدعم من خلال حاسبة الدعم السكني الجديد والذي يتطلب من المتقدم تسجيل بعض البيانات والمعلومات الشخصية مثل مجموع عدد أفراد الأسرة والدخل الشهري وبعض البيانات والمعلومات الأخري.

كيف تحصل على الأراضي السكنية المجانية

يستطيع المستفيدين الذي يشملهم الدعم الدخول على موقع وزارة الإسكان واختيار المبادرات والبرامج ثم الضغط على سكني والتوجه إلى الأراضي السكنية المجانية والتسجيل للحصول على الأراضي السكنية ومعاينة هذه الأراضي، فيما يمكنك التعرف على خطوات الحصول على الأراضي السكنية من خلال زيارة الأراضي السكنية والمخصصة لبعض الفئات السعودية، ضمن سلسلة جهد من وزارة الإسكان في تمكين المواطنين السعوديين بالوحدات والأراضي السكنية.

كيفية التوصل مع الدعم السكني

أفاده وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية عن القنوات الشرعية للتواصل مع الدعم الفني السكني لكل من يبحث عن مشكلة تعرض إليها في الدعم السكني أو التعرف علي المعايير الجديدة التي أضافتها وزارة الإسكان وذلك من خلال التواصل عبر الأرقام التالية

الاتصال بالرقم الموحد (199090).

التواصل عبر خدمة راسلنا علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

نذكركم أن الدعم السكني مخصص للسعوديين فقط وأن جميع الحالات التي تحصل على الدعم السكني بدون تقديم إثبات الجنسية السعودية هم من السيدات زوجات المواطنين السعوديين الذي توفي ازواجهم أو تم الطلاق ولديهم منه أبناء، يصرف فى هذه الحالة الدعم السكني لهم مع أن تتوافق جميع معايير الدعم السكني والشروط الجديدة.

في الختام نرحب بتعليقاتكم واستفساراتكم اسفل هذا المقال الفئات التى تستحق الدعم السكني من كل الجنسيات بالمملكة العربية السعودية.