طريقة عمل الحليب المكثف المحلى في البيت بكل سهولة ومثل الجاهز

الحليب المكثف يعد مكون أساسي وهام في تحضير العديد من أطباق الحلويات الرائعة، وتحضير أشهى أنواع المشروبات، ويستخدم أيضا في تحضير بعض الصوصات، لأنه يضيف إليهم نكهة مميزة ومذهلة، لذلك سوف نقدم إليكم خلال هذا المقال طريقة عمل الحليب المكثف.

طريقة عمل الحليب المكثف المحلى

المكونات

٢ كأس كبير من الحليب البودر.

كأسان كبيران من السكر المطحون.

كأس كبير من الماء المغلي.

ربع ملعقة من الفانيلا.

طريقة التحضير

اسكبي مقدار الحليب البودر في وعاء حراري، ثم ضيفي إليه الماء المغلي، واخلطيهم جيدا. ضعي الوعاء على درجة حرارة هادئة، ثم استمري في التقليب، حتى يذوب النشا. اسكبي السكر فوق خليط الماء المغلي، ثم قلبيهم مرة أخرى، حتى يذوب السكر. ضيفي الفانيلا إلى الخليط السابق، ثم استمري في مزج المكونات بالملعقة لمدة ٣٠ دقيقة، حتى يصبح الحليب المكثف جاهز للاستخدام.

طريقة عمل كيكة بالحليب المكثف

المكونات

كوب كبير حليب مكثف. ٢٠٠ جرام طحين أبيض. ملعقة من البيكنج بودر. نصف ملعقة صغيرة كربونات الصودا. ملعقتان صغيرتان من الزبدة. ٤ حبات من البيض. نصف ملعقة كبيرة من الفانيلا. ١٢٠ جرام من البسكويت السادة المفتت. ٥٠ جرام عين جمل مفروم. نصف ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة.

طريقة تحضير كيكة بالحليب المكثف

امزجي مقدار الحليب المكثف مع حبات البيض، وكربونات الصودا، والطحين، والفانيلا، والسكر، والزبدة، والبيكنج باودر جيدا، بواسطة العجان الكهربائي، حتى يتكون لديك خليط متجانس وكريمي. بعد ذلك اسكبي خليط الحليب المكثفة في قالب خاص بالكيك، ثم زينيه بعين الجمل، والبسكويت المفتت، والقرفة. ثم ضعيها في فرن ساخن، واتركيها على درجة حرارة متوسطة لمدة ثلث ساعة، حتى تنضج الكيكة بالحليب المكثف.

فوائد الحليب المكثف

يمد جسم الإنسان بالكربوهيدرات، والبروتينات التي يحتاج إليها، للقيام بالأنشطة اليومية.

يعزز صحة العظام، لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من الكالسيوم.

يحافظ على الأسنان.

يعمل على تنظيم مستوى السكر بالدم.

طريقة حفظ الحليب المكثف

إذا قمت بشراء الحليب المكثف الجاهز، ضعيه في درجة حرارة الغرفة، ولكن لو تم فتحه ضعيه داخل الثلاجة.