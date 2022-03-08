نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسعيرة البنزين الجديدة || أرامكو تعلن سعر اللتر البنزين في السعودية 2022 تحديث شهر مارس الخميس 10/3/2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر اللتر البنزين في السعودية 2022 يتصدر محركات البحث منذ أن صدر بيان رسمي من الشركه المراجعة الدورية ارامكو السعودية تعلن من خلاله عن اسعار البنزين في السعودية شهر مارس والتي وضحت بحدوث ارتفاع نسبي في سعر البنزين مقارنة بسعره خلال الشهر الماضي وذلك بسبب زيادة الطلب على البنزين والنفط وأيضاً نتيجة طبيعية لتأثير سوق النفط العالمي بسبب الحرب الواقعة حالياً بين روسيا وأوكرانيا، وفي السطور التالية سوف نذكر سعر اللتر البنزين في السعودية 2022.

سعر اللتر البنزين في السعودية 2022

البحث حول سعر اللتر البنزين في السعودية 2022 يتزايد حيث وضحت شركة أرامكو السعودية الرائدة في تصدير الغاز الطبيعي المسال والنفط في الشرق الأوسط عن كافة التغييرات التي طرأت على اسعار البنزين في السعودية شهر مارس وفي السوق العالمي حيث جاء الأسعار الحديثة كالاتي:

سعر اللتر من بنزين 91 هو 1.81 ريال سعودي.

أما عن سعر لتر البنزين 95 أصبح 1.94 ريال سعودي.

أيضاً وصل سعر اللتر من الكيروسين إلي 0.70 ريال سعودي.

لكن أصبح سعر اللتر من البنزين الديزل 0.52 ريال سعودي.

عن سعر لتر الغاز الطبيعي المسال 0.75 ريال سعودي.

سبب أرتفاع سعر البنزين في السعودية شهر مارس

وضحت اللجنة العليا المسؤولة عن الطاقة والبنية التحتية داخل دول الخليج وبالتحديد في المملكة السعودية العربية برجوع السبب الرئيسي في ارتفاع سعر البنزين خلال شهر مارس الحالي هو زيادة الطلب على البنزين والنفط من كافة دول العالم من أجل استمرار القيام بالأعمال المختلفة

كما جاء السبب في حدوث كل ذلك التغير هو الحرب العالمية الحالية الدائرة بين أوكرانيا وروسيا التي نتج عنها الكثير من الآثار والتغيرات والتي من ضمنها حدوث التغيرات في السوق العالمي للنفط والبترول وتأثرت بذلك كافة الدول العربية والعالمية.

نبذة عن شركة أرامكو السعودية

تعد شركة أرامكو السعودية العربية واحدة من أكبر الشركات المصدرة للنفط في الوطن العربي، فهي شركة رائدة في مجالات البتروكيماويات والنفط والبترول والغاز الطبيعي وأعمال التنقيب والتحرير والتصدير والتسويق والشحن التابعة للحكومة السعودية والمكلفة بالإعلان عن التغيرات الشهرية لأسعار البنزين في السعودية في بيانات رسمية مؤكدة بعد الحصول على الموافقة الرسمية من السلطات السعودية، ويتم الاعلان عن هذه النتائج في موعدها المحدد وهو يوم 10 من كل شهر.