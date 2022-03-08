نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “استراتيجية الابتعاث” تعرف على البرنامج الجديد وطريقة التقديم safeer2.moe.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم آخر الأخبار المتعلقة باستراتيجية الابتعاث، حيث زاد البحث بين المواطنين والمواطنات داخل المملكة العربية السعودية وخاصة المهتمين بالدراسة في الخارج عن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، والذي قام سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بإطلاقه في الساعات القليلة الماضية، وسنتعرف معكم في هذا المقال عن كافة التفاصيل المتعلقة بهذا البرنامج وكيفية التقديم عليه عبر الرابط الرسمي للتقديم، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي

قام السيد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- بإطلاق استراتيجةي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، والتي تهدف إلى رفع كفاءة المواطنين السعوديين المتعلمين في كافة المجالات، وهذا عن طريقة ابتعاثهم للإكمال العملية التعليمية الخاصة بهم في 200 من أفضل المؤسسات التعليمية في العالم.

أطلق سمو ولي العهد –يحفظه الله- #استراتيجية_الابتعاث بمسارات ابتعاث تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتنمية القدرات في البحث والتطوير والابتكار في المجالات ذات الأولوية، وتأكيد مكانة المملكة الرائدة عالمياً.#قدراتك_مستقبلنا pic.twitter.com/rUyyBQ0Hmc — برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث (@SA_Scholarships) أطلق سمو ولي العهد –يحفظه الله- #استراتيجية_الابتعاث بمسارات ابتعاث تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتنمية القدرات في البحث والتطوير والابتكار في المجالات ذات الأولوية، وتأكيد مكانة المملكة الرائدة عالمياً.#قدراتك_مستقبلنا pic.twitter.com/rUyyBQ0Hmc — برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث (@SA_Scholarships) March 7, 2022

حيث يهدف البرنامج إلى:

زيادة كفاءة الموارد البشرية السعودية.

اعطاء الفرصة للمتميزين والنوابغ في المملكة للالتحاق بأفضل المؤسسات التعليمية على مستوى العالم.

تعزيز القدرات السعودية في البحث والابتكار.

استراتيجية الابتعاث

وتهدف استراتيجية الابتعاث الجديدة إلى ابتعاث أكثر من 70 ألف طالب وطالبة بأفضل 200 مؤسسة تعليمية وتدريبية في العالم، وهذا بحلول العام 2030 ميلاديا، وهذا سيتم من خلال 4 برامج يمكن للراغبين التعقديم عليها، وهي:

الرواد.

واعد.

البحث والتطوير.

إمداد.

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التقديم عبر منصة سفير

وقد تم الإعلان عن المنصة الجديدة التي سيتم من خلالها التقديم على استراتيجية الابتعاث الجديدة، حيث يمكن للطلاب والطالبات سواء من خريجي الثانوية أو المرحلة الجامعية التقديم على أحد البرامج المذكورة أعلاه بكل سهولة ويسر، وهذا عبر منصة سفير.

ويمكنكم التقديم على الابتعاث عن طريق المنصة عن طريق اتباع الخطوات الموضحة التالية: