خطوات إضافة المواليد في حساب المواطن والشروط الواجب توافرها للاستفادة من البرنامج

يعد حساب المواطن برنامج بين برامج عديدة فعلتها الحكومة السعودية من أجل دعم المواطنين السعودين حيث يتم خلال البرنامج تحديد إستهلاك كل من الأسرة والفرد من أجل تقديم الدعم اللازم لهم حرصاً من الدولة على تحقيق الكفاءة بين جميع المواطنين، كما يتمكن جميع المواطنين السعوديين من الإنضمام لهذا البرنامج وإضافة المواليد أيضاً بعد توافر كافة شروط الإستحقاق، ويجب أن يلتزم المستفيدين بعمل تحديث لبياناتهم عندما يطلب منهم البرنامج هذا الأمر حتى لا يتم إيقاف صرف الدعم لهم.

خطوات إضافة المواليد في حساب المواطن

يستفيد كل من الأفراد والأسر داخل أراضي المملكة من البرنامج وإزداد عليهم المواليد فهو برنامج يتم من خلاله تقديم الإعانات المقدمة من الحكومة السعودية للمستحقين في إتجاه واحد، وسوف نوضح فيما يأتي الخطوات المتبعة حتى تتم إضافة المواليد الجدد خلال البرنامج بنجاح:

أولاً يجب أن يقوم المستفيد بتسجيل الدخول عبر بوابة حساب المواطن عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي للخدمة.

قم بالنقر على “تفاصيل” الموجودة بالشاشة الرئيسية ثم إختيار “بيانات التابعين” لإستكمال خطوات إضافة المواليد بطريقة صحيحة.

ثم يقوم المستخدم بإختيار “إضافة تابع” مع إدخال بيانات المولود الجديد الذي يرغب المستفيد من إضافته.

وأخيراً يقوم المستخدم بالضغط على “حفظ” حتى يتم حفظ التعديلات والإضافة الجديدة بنجاح.

الشروط الواجب توافرها للإستفادة من برنامج حساب المواطن

تحرص الحكومة السعودية على توفير حياة كريمة للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل والمطلقات والأسر التي لا معيل لها وذلك من خلال تقديمها العديد من الخدمات والبرامج التي تستهدف الفئات الأشد إحتياجاً بين المواطنين.

وتقوم وزارة التنمية الإجتماعية بدورها في الإشراف على تلك البرامج، وسوف نوضح فيما يلي أهم الشروط الواجب توافرها لإستحقاق الدعم المقدم خلال برنامج حساب المواطن: