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عمر شويل - جدة يراود البعض العديد من الأسئلة المتعلقة ببرنامج حساب المواطن وأهمها كيف اقدم على اعتراض حساب المواطن، حدد برنامج حساب المواطن الفئات المستهدفة والمستفيدة من هذه المنحة والمقدمة من المملكة العربية السعودية، كما قام هذا البرنامج بتحديد آليات الاعتراض سواء كان مالي أو اعتراض على نتائج الأهلية وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية.

كيف اقدم على اعتراض حساب المواطن

أتاح برنامج حساب المواطن المقدم من المملكة العربية السعودية إمكانية تقديم اعتراض سواء كان اعتراض مالي أو اعتراض على نتائج الأهلية وهذا ما سنقوم بتوضيحه خلال السطور القادمة.

طريقة تقديم الاعتراض المالي

الاعتراض المالي هو مراجعة نتائج الاستحقاق الخاصة بالمستفيد من برنامج حساب المواطن على أن يتم ذلك خلال 90 يوم من صدور نتيجة الاستحقاق ويشترط عدم تجاوز هذه المدة، أشار البعض إلى إمكانية تقديم هذا الاعتراض المالي إلكترونيًا من خلال البوابة الخاصة ببرنامج حساب المواطن إضافة إلى إمكانية متابعة سير الشكوى بمنتهى السهولة إلكترونيًا من خلال البوابة، وذلك بعد أن يتساءل المواطن حول حساب المواطن متى ينزل.

طريقة تقديم الاعتراض على نتائج الأهلية

يعرف الاعتراض على نتائج الأهلية على أنه شكوى أو اعتراض من أحد المقدمين المرفوضين من برنامج حساب المواطن حيث أقر البرنامج بعدم أحقيته لهذه المنحة، يمكن للمتقدم الاعتراض على نتائج الأهلية عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول على البوابة الإلكترونية الخاصة ببرنامج حساب المواطن.

الضغط على إدارة الحساب ثم النقر على الدخول على حسابي.

اختيار أيقونة تاريخ الاستحقاق والضغط عليها لتظهر لك على الفور قائمة الإحالة الخاصة بك، في حالة رفض الطلب تظهر أسباب الرفض بالتفصيل.

لتقديم اعتراض اضغط على رفع الاعتراض الظاهرة إلى جانب أسباب الرفض.

تسجيل جميع البيانات المطلوبة في الطلب ومراجعتها بدقة.

الضغط على إرسال.

ينبغي الإشارة إلى أنه يتم تقديم هذا الاعتراض خلال مدة معينة لا تتجاوز ثلاثة شهور من تاريخ صدور النتيجة، لا تقبل البوابة الخاصة ببرنامج حساب المواطن أي اعتراض عقب انقضاء هذه الفترة.

في نهاية المقال الذي تحدثنا فيه عن كيف اقدم على اعتراض حساب المواطن حيث تم التعرف على طرق تقديم الاعتراض بالتفصيل سواء كان اعتراض مالي أو اعتراض على نتائج الأهلية مع ضرورة ألا يتجاوز هذا الاعتراض المدة المحددة من قبل المسؤولين عن هذا البرنامج.