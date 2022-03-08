الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي وموعد صرف معونة شهر رمضان لجميع مستفيدي الضمان

ينتظر الكثير من مواطني المملكة الاعلان عن موعد صرف مكرمة شهر رمضان ، ومن خلال مقالي سوف نوضح موعد اعلان صرف مكرمة رمضان وكيفية الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي وكما سوف نوضح المستفيدين من معونة شهر رمضان، حيث تعد معونة رمضان الكريم هي التي تساهم بشكل كبير في متطلبات الشهر الكريم، وينتظرها الكثير من المواطنين من الأشخاص الذين يستحقون الدعم لذا يقدمها خادم الحرمين الشريفين كل عام نظرا لشعوره بهذه الفئات، وقد تم إصدار القرار الملكي من سمو خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في صباح اليوم الثلاثاء المنتصف من شهر رمضان الكريم والذي يوافق 2 أبريل 1443، تلك المعونة التي تصرف سنوية لكل من مستحقي معاش الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية.

الموعد المحدد لصرف معونة شهر رمضان:

حيث من الجدير بالذكر انه تم إصدار القرار الملكي من سمو خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في صباح اليوم الثلاثاء المنتصف من شهر رمضان الكريم والذي يوافق 2 أبريل 1443، حيث تعود المستفيدون من مقطوعة شهر رمضان انه تحدد في الأسبوع الثاني من شهر رمضان الكريم 1443، بحسب ما تم الاتفاق عليه في معظم الأعوام الماضية، حيث دائما ما قد تصرف هذه الأموال أما في بداية شهر رمضان أو أقصي شيء أن تكون في النصف الأول من شهر رمضان، ويذكر أن خادم الحرمين دائما ما يقوم بدعم المواطنين وخاصة مع قرب شهر رمضان المبارك، حيث سبق وأن تبرع إلي منصة إحسان الخبرية بأكثر من 20 مليون ريال سعودي توجيها إلى هذه الفئات الفقيرة أو الأشد حاجة إلى وجود المال.

الشروط الواجب توافرها للحصول على مكرمة الضمان الاجتماعي:

حيث حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الشروط الواجب توافرها للحصول على المكرمة ومن أبرز الشروط التي تم تحديدها:

يشترط للحصول على مكرمة الضمان أن يكون المتلقي سعودي الجنسية فيما عدا الزوجات التي تزوجن من رجال سعوديين.

وكما يستفيد من مكرمة الضمان لشهر رمضان كل مستحقي من مستفيدي الضمان الاجتماعي.

يشترط للحصول على مكرمة رمضان ان يكون المستفيد لا يمتلك أي سجلات تجارية أو أراضي زراعية أو عقارات.

يشترط للحصول على مكرمة رمضان أن لا يزيد عمر المتقدم عن 35 عام.

يشترط للحصول على مكرمة رمضان أن لا يزيد دخله الشهري عن مبلغ 88650 ريال سعودي.

المستفيدون من الضمان الاجتماعي:

يستفيد بعض الشباب الذي وصل عمرهم 18 عام وما زالوا في مراحل التعليم.

وكذلك يستفيد الشباب الذين وصل بهم العمر إلى 26 ولم يتمكنوا من الحصول على وظيفة.

وكذلك يستفيد الإناث التي لم تتزوج والتي لم تتمكن من الحصول على فرصة عمل والفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة.

وكذلك يستفيد أصحاب الدخل المتوسط تلك المكرمة الملكية التي يبات الكثيرون كل عام في انتظارها والتي تدعم بشكل كبير المواطنين في الشهر الكريم.

كيفية الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي:

من خلال الخطوات البسيطة التالية: