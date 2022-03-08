نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل على رابط تقديم اعانة الباحث عن عمل “حافز طاقات دعم العاطلين” شروط الأهلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة وكيفية التسجيل على رابط التقديم على اعانة الباحث عن العمل “طاقات” وكذلك الاستعلام عن حافز الدعم المالي للعاطلين عن العمل، وشروط وضوابط الاستحقاق والأهلية تمهيد لعملية صرف تلك الإعانة ومنذ الإعلان عن ذلك بدأ التساؤل كيف اقدم على اعانة البحث عن عمل؟، هذا وقد تم الإعلان عن النُظم الإطارية للتسجيل والتقديم والصرف، وذلك وفق الشروط والضوابط التي تسهل تنظيم اعانة البحث عن عمل، حيث نشرت الجريدة الرسمية يوم الجمعة 14 مايو من العام الماضي عن تنظيم إعانة البحث عن عمل وذلك من خلال 13 مادة، وجاءت المادة الأولى تعريقية توضح معنى المصطلحات والألفاظ والعبارات والتي تشملها اللائحة التنفيذية لتنظيم صرف الإعانة، وتحديد المستحقين والمستفيدين منها.

التقديم على إعانة البحث عن عمل رابط طاقات TAQAT.SA للباحثين عن العمل

وتجدر الإشارة إلى أن الفئات التي لا تنطبق عليهم شروط الحصول على دعم إعانة البحث عن عمل يمكنهم الاستفادة من الخدمات الأخرى التي يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية، ومنها خدمات التدريب والتأهيل، وذلك لسهولة التوظيف مستقبلاً، وسنقدم من خلال هذا التقرير رابط التسجيل والتقديم على إعانة الباحث عن عمل عن طريق طاقات كما سنتناول جدول المبالغ التي سيتم صرفها وفق جدول زمني أعلنه مجلس الوزراء.

طريقة التسجيل في حافز إعانة البحث عن عمل “طاقات”

هذا وقد أصدر صندوق تنمية الموارد البشرية بيان حول تنظيم جديد الهدف منه دعم الباحثين عن عمل، والعمل على تحفيزهم لدخول سوق العمل، وشمل البيان أيضا العمل على رفع كفاءة برامج التأهيل والتدريب والخدمات التي تقدم للباحث عن عمل، وذلك من خلال سعي الصندوق لمساندة ودعم الباحثين عن عمل وتمكينهم من فرص العمل الملائمة لهم، هذا وقد أكد صندوق تنمية الموارد البشرية على تنظيم إعانة البحث عن عمل، وذلك بما يسهم في تقليل اعتماد الباحثين عن عمل على الطرق العشوائية في إيجاد فرصة عمل مناسبة، ويسعى الصندوق لتحديث بيانات الباحثين عن عمل إلكترونياً.

أهداف تنظيم دعم إعانة البحث عن عمل

العمل على تنظيم عملية صرف الإعانة.

تحديد الأفراد الذين تنطبق عليهم الشروط والضوابط والذين يحق لهم الحصول على الإعانة.

السعي على دعم الباحث عن عمل من خلال المساعدة غي الحصول على فرصة العمل المناسبة.

تقديم التحفيز اللازم للباحث عن عمل لسهولة دخوله لسوق العمل.

توضيح حقوق ومسؤوليات الأطراف ذات العلاقة، وهما “الصندوق والباحثين عن عمل”.

رابط التسجيل في حافز صعوبة الحصول على عمل

صرف مبلغ إعانة الباحث عن عمل

تم الإعلان عن تنظيم عملية صرف مبالغ إعانة الباحثين عن عمل وفق جدول زمني مدته خمسة عشر شهرا، حيث يتم الصرف شهريا، وتكون تلك المبالغ متناقصة كل أربعة أشهر، وذلك وفقا لما يلي:

المدة الإجمالية لصرف إعانة الباحث عن عمل مدتها 15 شهر.

الأربعة أشهر الأولى: وتبدأ من تاريخ بدء صرف الإعانة، وتكون الإعانة بواقع 2000 ريال شهرياً.

الأربعة أشهر الثانية: تكون إعانة الباحث عن عمل بواقع 1500 ريال شهريا.

الأربعة أشهر الثالثة: يتم صرف الإعانة بواقع 1000 ريال شهرياً.

الثلاثة أشهر الأخيرة: وهي المُتممة للمدة المنصوص عليها وهي 15 شهر، ويتم الصرف بواقع 750 ريال شهريا.

شروط تسجيل الباحث عن عمل وألية الاستحقاق ضوابط تنظيم صرف الإعانة

يجب أن يكون المتقدم من المواطنين والمواطنات المتمتعين بالجنسية السعودية.

الفئة العمرية المُستهدفة تتراوح أعمارها ما بين “18:60 عاما”.

لا يتم قبول الطلاب وفقاً لبيانات وزارة التعليم السعودية.

يُشترط أن لا يكون المتقدم يعمل موظفاً حكومياً أو من أصحاب الأعمال، أو من المتقاعدين سواء بالحكومة أو القطاع الخاص.

يشترط أن لا يكون المتقدم قد تجاوز المدة المسموحة للدعم، وهي 24 شهر، وذلك في أي من برامج دعم التوظيف.

يجب أن يكون تسجيل الموظف بالتأمينات الاجتماعية اعتباراً من 1 يوليو 2019.

يجب أن يكون الراغب في التقديم غير مسجل في أي منشأة أخرى بالتأمينات الاجتماعية، وذلك في أثناء التقديم على البرنامج.

يجب أن يكون الراغب في التقديم قد قام بالتسجيل في برنامج طاقات.

يتراوح الحد الأدنى والأقصى للراتب والأجر مت بين 3200 ريال كجد أدني، و15000 ريال كحد أعلى.

يجب أن يكون الأجر المسجل في التأمينات مساوي أو أعلى من الراتب المسجل في طلب الدعم.

طريقة وكيفية التسجيل على رابط التقديم على إعانة الباحث حافز

وبذلك يتحقق هدف صندوق تنمية الموارد البشرية، والخاص بتقدم مساعدته للباحث عن عمل، عن طريق تقديم الدعم المالي لمدة زمنية محددة بـ 15 شهر، وذلك حتى يتمكن الباحث عن عمل من إيجاد فرصة العمل التي تناسبه وتتناسب مع مؤهله الدراسي وما حصل عليه من دورات تدريبية، ويجب الإشارة إلى أن الصندوق يقدم للباحث عن عمل برامج تدريب تؤهله للحصول على العمل المناسب.

طريقة التسجيل على رابط تقديم إعانة الباحث عن العمل “برنامج دعم التوظيف”

تسجيل الدخول بوابة طاقات البحث عن العمل. اختيار البرنامج الذي تريده. اختيار الخطوات التأهيلية التي ترغب فيها. إدخال البيانات المطلوبة والإقرار بصحتها.

ما يجب على المُستفيد والمُستحق لإعانة الباحث عن العمل

هذا وتجدر الإشارة إلى أن المستفيد من إعانة الباحث عن العمل تُلزم من تأهل واستفاد من تلك الإعانة أن يقوم بإطار صندوق تنمية الموارد البشرية بأي تغير قد يطرأ من حيث أهليته واستحقاقه لتلك الإعانة، كما يجب على المُستحق والمُستفيد تقديم كافة المستندات التي يطلبها الصندوق، وذلك حتى يتم التحقق من الشروط والضوابط الخاصة بأهلية الاستحقاق.

رقم حافز الموحد والمجاني لدعم العاطلين عن العمل وصعوبة الحصول على وظيفة

أتاح صندوق تنمية الموارد البشرية رقم هاتف موحد ومجاني لحافز، وذلك للاستفسارات والشكاوى، ويمكن من خلال رقم الهاتف هذا الاستعلام عن أي تساؤلات أو تقديم شكوى بخصوص صرف إعانة البحث عن عمل أو من يجد صعوبة في الحصول على فرصة عمل، وبذلك يمكن للراغبين في التقدم لبرنامج حافز أو طاقات أو التسجيل في إعانة الحصول عن عمل الاتصال بالأرقام التالية:

الرقم الموحد المجاني الأول: 920020301 .

الرقم الموحد المجاني الثاني: 920011559.

هذا بالإضافة لجهود الحكومة السعودية في تقديم قرض العمل الحر ورابط وثيقة العمل للعاطلين والباحث عن عمل برنامج دعم الأسر المنتجة، وكذلك برنامج الدعم السكني 1443، هذا بخلاف برنامج دعم ريف على منصة بوابة الدعم الريفي للتنمية الريفية المستدامة، وجميعها جهود محمودة للنهوض بالمجتمع السعودي بجميع فئاته، خاصة الفئات من الأسر الأشد حاجة التي تستظل تحت مظلة الحماية الاجتماعية السعودية الحكومية.