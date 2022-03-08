نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اطلب من مؤسسة التقاعد قرض عقاري يصل حتى مليون ونصف ريال بشروط ومزايا كبيرة في المقال التالي
البعض يحتاج لشراء وتملك عقارا ولكن ظروفه المادية لا تسمح بالشراء وهنا قد يكون اللجوء الى الاقتراض لحل المشكلة حيث يضطر الى طلب قرض لشراء عقار من مؤسسة التقاعد وبشروط ميسرة للغاية، وهو ماسوف نذكرها بداخل المقال ومزايا قروض مؤسسة التقاعد والحد الادنى والاعلى للقروض من مؤسسة التقاعد، حيث تقدم مؤسسة التقاعد وهي مؤسسة في المملكة العربية السعودية، تابعة لوزارة الخدمة المدنية السعودية، تقدم عدة تمويلات منها القروض شخصية ، ومنها تمويل شخصي للمتقاعدين بدون تحويل راتب ، وتقدم كذلك قرض عقاري بشراء منزل أو عقار خاص به، كما تقدم أيضا قروض شخصية، ولكن تلك القروض بمميزات وشروط يجب توافرها، وتمتاز مؤسسة التقاعد ، بالاستقلال المالي والإداري , كما توفر مؤسسة التقاعد عدد من الخدمات المالية المتميزة , ومنها مساعدات مالية للمتقاعدين.
الشروط الواجب توافرها للحصول على قرض عقاري من مؤسسة التقاعد:
للحصول على قرض عقاري من مؤسسة التقاعد يجب توافر عدة شروط وهى كالتالي:
- من الضروري أن يكون الشخص المتقدم للاستفادة من معاش التقاعد من الأشخاص الخاضعين للنظام التقاعد العسكري , أو المدني.
- يكون عمر الشخص المتقدم يبدأ من 25 عام حتى 65 عام ولا يتجاوز ذلك
- كما يشترط للحصول على القرض أن يكون المستفيد من موظفي القطاع العام أو المتقاعدين , ولا تقل مدة الخدمة عن عامين.
- يكون راتب التقاعد لدى الشخص المتقدم كحد أدنى 5 ألف ريال سعودي فيما يزيد عن ذلك
- يشترط للحصول على القرض لابد من تقديم كافة الأوراق , التي تثبت إمكانية السداد لمؤسسه التقاعد.
اهم مميزات القرض العقاري من المؤسسة العامة للتقاعد:
- من مميزات القرض العقاري حيث يمكنك من خلاله الحصول على مسكن ملائم , لكافة موظفي الدولة والمتقاعدين عن العمل.
- كما يمتاز بسهولة الإجراءات , مما يزيد من عدد المستفيدين من البرنامج .
- ومن مزاياه إمكانية تسجيل العقار , باسم العميل بتنفيذ آلية الرهن العقاري.
- ليس لها هامش ربح , إلا قليل جدا من مؤسسة التقاعد.
- ومن مزاياه ايضا الحصول على مبلغ ثابت للأقساط الشهرية.
- ومن اهم مزاياه الحصول على مدة سداد القرض , تصل إلى30 عام.
- ومن مزايا القرض العقاري إتاحة اختيار أي بنك لتسديد القسط الشهري.
- ومن اهم مزايا القرض العقاري إتاحة فترة سداد إلى المستفيد من 6 شهور إلى 12 شهر.
المساعدات المالية المقدمة للمتقاعدين من مؤسسة التقاعد:
- تعمل مؤسسة التقاعد على توفير عقارات ملائمة للمتقاعدين وتمنحهم فرصة امتلاك مسكن.
- كما تعمل على تزايد عدد المستفيدين المتقاعدين من برنامج القرض العقاري.
- كما تعمل على تقديم منحة القرض الشخصي.
- وتعمل ايضا على تقديم قروض تمويلية حتى يتمكن المتقاعدين من امتلاك مسكن مناسب، أو يبدأ في تأسيس مشروعه الخاص الذي سوف يعينه في تحمل الأعباء الاقتصادية بالحياة.
- وتعمل ايضا على تقديم فرصة “القرض الحسن” الذي هو بدون فوائد على الاطلاق.
- وتقوم المؤسسة بتسجيل المسكن أو العقار باسم العميل.
- ومن اهم ماتقدمه المؤسسة من قروض بهامش الربح يكون قليل جدًا.
- كما تقوم بتقديم قيمة ثابتة لمبلغ الأقساط الشهرية.
- وتمتاز المؤسسة بما تقدمه من قروض بفترة سداد للقرض تمتد إلى 30 عام.
- وتمكن العميل من حرية الاختيار البنك الذي يرغب بسداد الأقساط به.