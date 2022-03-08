اطلب من مؤسسة التقاعد قرض عقاري يصل حتى مليون ونصف ريال بشروط ومزايا كبيرة

البعض يحتاج لشراء وتملك عقارا ولكن ظروفه المادية لا تسمح بالشراء وهنا قد يكون اللجوء الى الاقتراض لحل المشكلة حيث يضطر الى طلب قرض لشراء عقار من مؤسسة التقاعد وبشروط ميسرة للغاية، وهو ماسوف نذكرها بداخل المقال ومزايا قروض مؤسسة التقاعد والحد الادنى والاعلى للقروض من مؤسسة التقاعد، حيث تقدم مؤسسة التقاعد وهي مؤسسة في المملكة العربية السعودية، تابعة لوزارة الخدمة المدنية السعودية، تقدم عدة تمويلات منها القروض شخصية ، ومنها تمويل شخصي للمتقاعدين بدون تحويل راتب ، وتقدم كذلك قرض عقاري بشراء منزل أو عقار خاص به، كما تقدم أيضا قروض شخصية، ولكن تلك القروض بمميزات وشروط يجب توافرها، وتمتاز مؤسسة التقاعد ، بالاستقلال المالي والإداري , كما توفر مؤسسة التقاعد عدد من الخدمات المالية المتميزة , ومنها مساعدات مالية للمتقاعدين.

الشروط الواجب توافرها للحصول على قرض عقاري من مؤسسة التقاعد:

للحصول على قرض عقاري من مؤسسة التقاعد يجب توافر عدة شروط وهى كالتالي:

من الضروري أن يكون الشخص المتقدم للاستفادة من معاش التقاعد من الأشخاص الخاضعين للنظام التقاعد العسكري , أو المدني.

يكون عمر الشخص المتقدم يبدأ من 25 عام حتى 65 عام ولا يتجاوز ذلك

كما يشترط للحصول على القرض أن يكون المستفيد من موظفي القطاع العام أو المتقاعدين , ولا تقل مدة الخدمة عن عامين.

يكون راتب التقاعد لدى الشخص المتقدم كحد أدنى 5 ألف ريال سعودي فيما يزيد عن ذلك

يشترط للحصول على القرض لابد من تقديم كافة الأوراق , التي تثبت إمكانية السداد لمؤسسه التقاعد.

اهم مميزات القرض العقاري من المؤسسة العامة للتقاعد:

من مميزات القرض العقاري حيث يمكنك من خلاله الحصول على مسكن ملائم , لكافة موظفي الدولة والمتقاعدين عن العمل.

كما يمتاز بسهولة الإجراءات , مما يزيد من عدد المستفيدين من البرنامج .

ومن مزاياه إمكانية تسجيل العقار , باسم العميل بتنفيذ آلية الرهن العقاري.

ليس لها هامش ربح , إلا قليل جدا من مؤسسة التقاعد.

ومن مزاياه ايضا الحصول على مبلغ ثابت للأقساط الشهرية.

ومن اهم مزاياه الحصول على مدة سداد القرض , تصل إلى30 عام.

ومن مزايا القرض العقاري إتاحة اختيار أي بنك لتسديد القسط الشهري.

ومن اهم مزايا القرض العقاري إتاحة فترة سداد إلى المستفيد من 6 شهور إلى 12 شهر.

المساعدات المالية المقدمة للمتقاعدين من مؤسسة التقاعد: