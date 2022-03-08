منصة سلفة تمويل سريع بقيمة 2500 ريال سعودي مساندة للمواطن في السعودية

تعلن منصة سلفة الالكترونية عن تمويل مالي للأفراد دعم ومساندة للمواطنين في المملكة العربية السعودية وتتعدد المزايا بالمنصة حيث توفر الكثير من القروض الشخصية والدعم المادي، وساهمت منصة سلفة في دعم الكثير من المواطنين خلال الفترة السابقة من جائحة كوفيد 19 وكان لها دور كبير أثناء الحظر العام وتعطل الكثير من المواطنين عن قيامهم بأعمالهم، وقد أثرت تلك الجائحة تأثيراً سلبي كبير على المواطنين وعلى أعمالهم، ويستطيع المواطنين من خلال سلفة الحصول على قرض دون تحويل الراتب ودن هامش ربحي، هذا التمويل يكون سريع ويتم إلكترونيا ويصل التمويل الطارئ إلى 2500 ريال سعودى، ويساعدك في تحسين الظروف المعيشية وتلبية احتياجات الآسر، هنا سوف نوضح لكم عمليات التمويل على المنصة الالكترونية سلفة والتي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

تمويل منصة سلفة بقيمة 2500 ريال سعودي

يمكن للمواطن السعودي من خلال تسجيل الدخول إلى موقع المنصة الرسمي من خلال الإنترنت بسهولة الحصول على الكثير من الخدمات التمويلية لكل المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، حيث يمكن للمواطن التقديم والحصول على تمويل سريع بقيمة 2500 ريال سعودي وقرض فورى وسريع بشروط متوافقة ومعايير الشريعة الإسلامية دون أن يتم تحويل الراتب وذلك وفق المبلغ الذي يرغبه الطالب ولا يكون طالب الدعم يحتاج إلى كفيل أو ضامن.

طلب تمويل سريع من منصة سلفة

يمكن للمواطن السعودي طلب دعم ومساعدة مالية من منصة سلفة وذلك من خلال بعض الخطوات من طلب تمويل سريع من خلال منصة سلفة الإلكترونية ويمكن القيام بتلك الخطوات وهي الآتية:

تسجيل الدخول على منصة سلفة الإلكترونية.

إذا لم يكن لديك حساب عليك التسجيل من خلال إنشاء حساب جديد.

تحديد قيمة التمويل المطلوب الحصول عليه من 2500 ريال سعودي وحتى 5000 ريال سعودي.

تسجيل البيانات الشخصية والوظيفية وقيمة الراتب وكل المعلومات المطلوبة.

يقوم النظام بالتحقق من صحة البيانات المُسجلة.

يتم إيداع المبلغ في الحساب الشخصي.

شروط منصة سلفة للحصول على دعم مالي

توجد بعض الشروط المطلوب وذلك للحصول على تمويل أو قرض من سلفة وتتلخص الشروط في: